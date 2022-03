Ivonne Montero podría testificar contra Pascacio López: “Le tocará enfrentar la realidad de las cosas”

Hasta el momento se desconoce la versión de los hechos del actor. (Foto: Ig pascaciolopez)

Ivonne Montero no descartó la posibilidad de testificar contra Pascacio López, su expareja sentimental, luego de fuera vinculado a proceso por presuntos actos de violación que habría cometido en contra de Sara Nichols. La actriz recordó que durante su noviazgo detectó algunas banderas rojas que le permitieron terminar su relación antes de sufrir algún tipo de agresión física y se solidarizó con la víctima.

Durante la tarde del pasado miércoles 22 de marzo, se informó que el intérprete mexicano fue vinculado a proceso tras encontrar pruebas suficientes en su contra y seguirá su procedimiento en prisión preventiva como medida cautelar al tratarse del delito de violación. La decisión llegó después de que se emitiera una orden de aprehensión por la denuncia que interpuso Sara Nichols, quien lo señaló como responsable.

Ante la acusación que está enfrentando el actor, Ivonne Montero fue cuestionada sobre la posibilidad de que acepte testificar frente a un juez y cuente las experiencias que vivió junto a quien fuera su novio hace aproximadamente seis años. Con notable seriedad, la protagonista de La loba comentó que podría hacerlo siempre y cuando cuente con asesoría legal.

Los actores estuvieron juntos entre 2016 y 2017 (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

“Podría ser, tendría que ser realmente asesorarme con alguien, con un abogado que me diga si vale la pena o no vale la pena de acuerdo con lo sucedido. No habría pruebas más que cuando salió a la luz, cuando se dio a conocer esa situación”, declaró frente a las cámaras del programa Hoy.

La actriz aclaró que no existirían pruebas sobre su romance pero si se pueden encontrar notas periodísticas sobre el tema que salieron en su momento. También se solidarizó con la víctima, mencionó que debido a los antecedentes y experiencia propia con su exnovio, le resulta creíble que cualquier actor de violencia se hiciera presente en su supuesta relación.

“Es lamentable lo que pasó, no con él sino con las personas que se vieron afectadas directamente. Tarde o temprano tenía que suceder una cosa así y con lo que pasó le tocará enfrentar la realidad de las cosas”, agregó.

La víctima trabajó con Pascacio López durante la primer temporada de "Guerra de vecinos" (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

De esta manera, la artista mexicana de 47 años recordó que durante su romance con Pascacio López enfrentó tres situaciones que la llevaron a terminar la relación. Si bien no detalló qué fue lo que pasó, comentó que después de cada hecho lanzó advertencias a su entonces pareja tratando de hacerlo entrar en conciencia o que buscara ayuda profesional antes de separarse definitivamente.

“Yo la primera vez lo expuse, le dije: ‘Tienes un problema’, la segunda vez, ya la tercera vez se terminó la relación. Si yo hubiera seguido se hubiera acrecentado ese tipo de violencia... que hubiera ocurrido ya un ataque físico o alguna violencia física, pero yo no lo permití”, agregó.

