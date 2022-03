Damián Alcázar arremetió contra críticos de vendedores ambulantes en el AIFA: “Destilan odio y clasismo”

Damián Alcázar se ha mostrado a favor de AMLO y su proyecto de nación (Foto: EFE/ David Maung)

Tras la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 21 de marzo, políticos, académicos, periodistas y usuarios de redes sociales desataron una larga serie de críticas en contra de uno de los proyectos insignias de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, los comentarios negativos hacia el AIFA no fueron los únicos que salieron a relucir, pues el actor Damián Alcázar lanzó una dura crítica a quienes entre sus declaraciones hicieron énfasis en los vendedores ambulantes dentro de las inmediaciones del Felipe Ángeles.

“Destilan odio y clasismo contra nuestros vendedores ambulantes que son parte de la historia de México. Pero eso sí, en campaña andan puesto por puesto fingiendo que les interesa el pueblo. No solo son racistas, son hipócritas y sinvergüenzas”, escribió en su cuenta de Twitter el protagonista de La Ley de Herodes, El Infierno, entre otras películas bajo el mando del director Luis Estrada.

El actor se lanzó contra quienes criticaron que dentro del AIFA una señora vendiera tlayudas (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que en diversas ocasiones, Alcázar se ha mostrado a favor de AMLO, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de redes sociales se viralizó un video en donde muestra como una mujer se encontraba vendiendo tlayudas dentro de las inmediaciones del AIFA. Según la periodista Azucena Uresti, la falta de comercios alimenticios provocó que Carmen tuviera una amplia demanda por parte de las personas que asistieron a la inauguración del aeropuerto en Santa Lucía.

De acuerdo con El Universal, Carmen de 35 años tomó la iniciativa de vender dicho alimento típico debido a que le dieron permiso, situación que, al lado de su marido y tres hijos, aprovechó porque para “sacar un poco más”.

La Guardia Nacional exigió a la señora salirse, pero ella pidió que la dejaran atender a los que estaban formados (Foto: Twitter/Israel Aldave/Óscar Jiménez)

No obstante, en el audiovisual se pudo ver como integrantes de la Guardia Nacional (GN) le pidieron a la comerciante abandonar las instalaciones debido a que no está permitido el comercio informal en la zona; pese a ello, la mujer, mientras seguía preparando los alimentos, instó al elemento de seguridad que le permitiera concluir su servicio a las personas que se encontraban formadas.

Sin embargo, no fue el único negocio improvisado que sorprendió al interior del nuevo aeropuerto, pues aunque está prohibido el comercio informal, algunos otros usuarios compartieron fotografías donde se pudo observar a personas vendiendo todo tipo de mercancía desde “recuerditos” que iban desde gorras, tazas, libros, peluches, sombreros y playeras con la imagen del Jefe del Ejecutivo.

Por su parte, la politóloga y escritora Denise Dresser llamó a “centrarse” en la verdadera crítica hacia el AIFA, pues, según sus declaraciones, no se trata del clasismo.

Denise Dresser señaló que el tema central del AIFA no es el clasismo (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

“Problema central del AIFA no es de tlayudas y clasismo. Centrémonos en lo importante: obra militarizada, inconclusa, que no resuelve saturación, que no tiene certificaciones internacionales, que no conecta a Mx con el mundo, que fue construida con contratos irregulares y opacos”, redactó Dresser en redes sociales.

Durante su conferencia matutina, López Obrador criticó a quienes priorizaron difundir la noticia de la venta de las tlayudas por encima de la inauguración perse del Felipe Ángeles, señalando que esto reflejó el “racismo y clasismo” del bloque conservador.

“La nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país”, dijo en su mañanera de este 22 de marzo.

