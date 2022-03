“NAIM, un templo a la megalomanía de Peña Nieto”: así respondió Epigmenio Ibarra a críticas por el AIFA

Epigmenio Ibarra aseguró que el Aeropuerto de Texcoco era un “monumento a la megalomanía” de Enrique Peña Nieto (Foto: @epigmenioibarra/Twitter)

El periodista y productor Epigmenio Ibarra aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el símbolo de lo que representa la llamada Cuarta Transformación (4T), movimiento dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que el Aeropuerto de Texcoco (NAIM) era un “monumento a la megalomanía” del ex mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

“El AIFA es más que una gran obra de infraestructura, es la expresión concreta de lo que es la (Cuarta) Transformación”

Durante entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara en el programa Café y Noticias, el periodista defendió de las críticas la infraestructura inaugurada el pasado 21 de marzo por el jefe del Ejecutivo, donde declaró que no es necesario elaborar una obra que “derroche lujo”, sino algo funcional.

“Era un templo a la megalomanía, a la megalomanía de Peña Nieto, a la megalomanía de los arquitectos. No se necesita algo así, el aeropuerto de Hamburgo, la terminal cuatro de Madrid, son edificios bellos, pero no suntuosos, son funcionales. (…) Un aeropuerto es una obra funcional, (que) tiene que tener belleza, pero no derrochar lujo, eso que lo hagan en los Emiratos Árabes, en Dubái, en donde les sobra el dinero”, manifestó.

El productor detalló que el aeropuerto tiene que ser un lugar donde se reciba al pueblo, “y ayer el pueblo fue a celebrar, porque entiende la significación profunda de este aeropuerto”.

“El pueblo fue a celebrar y llevó las cosas con las que celebra, llevó sus tlayudas para comer (…) Era muy bonito ver un aeropuerto tan lleno de gente, de esa que usualmente ni siquiera viaja en avión, pero que entiende la profunda significación de este hecho, que ahí se está concretando una promesa, una promesa de campaña reiterada en cada mitin”

Sobre las críticas que recibieron las autoridades por los comerciantes que aprovecharon la inauguración para vender antojitos mexicanos y artículos, Epigmenio Ibarra calificó las opiniones negativas de “patéticas”.

De acuerdo con el periodista, los insultos provienen de personas que “se quedaron sin argumentos”, y que pronosticaron que la obra insignia del actual gobierno iba a fracasar. “Que no se iba a cumplir, dijeron que iba a ser horrible”, agregó.

“Los patéticos estos que critican, hay quienes dicen que estaban todos disfrazados de militares, hay otros que hablan del techo (del AIFA), y entonces ya en Twitter subieron el techo de la terminal de Hamburgo, lo cierto es que se quedaban sin palabras”

Durante la entrevista, el productor habló sobre su documental “Una obra del pueblo”, que da testimonio de la construcción del AIFA, donde destacó que la idea surgió en una visita al Aeropuerto de Texcoco acompañado del mandatario federal, y se planteó que el material sería “austero, sencillo y chingón”.

Sostuvo que el audiovisual no es propaganda, como lo calificaron algunos opositores, ya que esta es “estarse luciendo en las entrevistas y quererse presentar como el gran líder de opinión” sin tomar en cuenta a sus entrevistados y la gente, cosa que su documental, afirmó, retrata.

“Después de tantos años de guerra en este país, y yo con tantos años de experiencia en la guerra, ver a un ejército que cambia sus armas por herramientas, que trabaja en la construcción de una obra y que infunde en esta masa de trabajadores enorme una disciplina, y una mística, y logra cumplir una misión en tan corto plazo, ese era un fenómeno que había que contar”, comentó.

