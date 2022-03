Voces femeninas: Qué las llevó a participar en 8M

Colectivos feministas manifestándose en el Centro de la Ciudad de México.

Estos son algunos discursos de mujeres jóvenes que asistieron a la marcha, dichos testimonios reflejan las diferentes perspectivas, sin embargo, todos los testimonios coinciden en acabar con la violencia que día a día afecta a las mujeres del país.

Estas entrevistas, tienen como objetivo visibilizar los motivos por los cuales muchas mujeres no sólo se manifiestan el 8 de marzo, sino que día a día luchan para que sus voces sean escuchadas por las que ya no están, por las que nos han arrebatado, madres, hermanas, hijas, amigas. Busca dejar un testimonio de los factores, políticos, religiosos, económicos y sociales que giran en torno a las mujeres y que forman parte de la construcción del sistema Patriarcal en Mexico. La definición de la palabra “Mujer” y “lo que debe ser o no ser”, ha cuestionado demasiado en la actualidad ya que, se ha replanteado dicho concepto en la percepción de mujeres y hombres.

<b>1. Para ti, ¿ qué es ser mujer?</b>

“Ser una persona fuerte, que lucha por sus sueños, metas y que día con día lucha por ser libre, plena y sentirse en libertad”: Melisa Arreola.

“Antes pensaba que tenía que ver con esta cuestión genital, es decir, nacer con vulva con vagina. Con el tiempo lo empecé a interpretar más con un sentir, pero lamentablemente también con una opresión, pues conforme creces se van marcando las diferencias entre hombres y mujeres. Es lamentable que ser mujer te condicione”, Penélope.

“Bueno, creo que ésta pregunta no entra dentro de las preguntas sencillas. Mucho menos cuando integramos a la conversación a las mujeres trans que sienten una afinidad por las características que la sociedad nos ha impuesto como femeninas, o trans que sienten la pertenencia, pero sin esas características o mujeres cis que pueden no adoptar esas características “femeninas”, pero se siguen identificando como mujeres. creo que quizás es un sentido de pertenencia a ciertas características que compartimos y que relacionamos al concepto de mujer o a no sentirnos pertenecientes a las características que son asociadas al concepto de ser hombre”: Analí.

<b>2. ¿Por qué fuiste a la marcha? ¿Qué te motivó?</b>

“Fui a la marcha a acuerpar a la colectiva Pandilla Violeta, pues fue la primera vez que crearon un contingente. Me motiva mucho manifestar que no somos todas, nos faltan todas las desaparecidas, como Irma Galindo, nos faltan las asesinadas por el Narcoestado, como Marisela Escobedo. No estoy conforme con el sistema que vivimos, que es machista y patriarcal, pero que también es capitalista, y aunque lo manifiesto todos los días, ayer quise hacerlo junto a todas, porque marchar, cantar, bailar y gritar le da un mensaje político a quienes nos oprimen y también a nosotras, y a todas las que usan otras formas se protesta, porque resistir juntas nos hace más fuertes”, Sacni Acosta.

“El 8M es el único día en que me atrevo a ir a la calle con personas que casi no conozco, vestida totalmente cómoda conforme a mis gustos y el clima y que no me da miedo, aunque tenga que caminar por todos los lugares que mis papás me prohibieron ir desde chiquita por miedo al peligro. Estar rodeada de mujeres con tanta energía y con una lucha en común, te cambia por completo” Mariana M.





"Mi vida no tiene valor, mi cuerpo no tiene precio" Créditos: Sacni Acosta

<b>3. ¿Cuál es tu concepto de “feminismo”? ¿Te consideras feminista?</b>

“Soy feminista y para mí el feminismo es luchar por la igualdad entre hombre y mujeres, hacernos escuchar y hacer notar nuestras molestias e inconformidades. Luchar por cada hermana, mujer, amiga, niña, que ya no está o que no ha recibido justicia” Melisa Arreola

“Hoy, el feminismo es tan diverso como lo somos las mujeres, por ello hablamos de feminismos, en plural. Pero en un inicio era una única ideología, una forma de ver al mundo, que buscaba favorecer a las mujeres, liberarlas de la opresión patriarcal, pero no a todas: solo a las blancas y europeas. Aún esta forma de feminismo prevalece, y por ello no me considero del todo feminista. En esencia soy una mujer que lucha, a su manera.” Sacni Acosta

“Soy feministas, y creo que el feminismo busca una mejor vida para hombres y mujeres. No me considero radical, porque creo que no “todos” los hombres violentan, sin embargo, si considero que es una lucha de ambos porque el machismo esta implícito en ambos” Violeta A.

“Es la lucha por la igualdad de género, y justo he tenido esta conversación con otras personas y la pregunta que siempre viene es “¿y por qué los hombres no pueden ser feministas?” la situación aquí no es excluirlos directamente por ser hombres y que nos caigan bien o mal, muchas de nosotras tenemos relaciones cercanas con algunos, pero las mujeres fuimos reprimidas e invisibilizadas muchos años por un sistema, es momento de alzar nuestra voz, tomar las calles y demostrar al mundo que las mujeres podemos, que lo estamos haciendo y lo vamos a lograr” Mariana M.

“Si, me considero Feminista y entiendo al feminismo como una herramienta de lucha que busca visibilizar toda la situación que vivimos nosotras como mujeres en el contexto patriarcal y machista. Las mujeres de la periferia, organizamos proyectos en nuestros municipios, en nuestros hogares y territorios que son muy violentos como el Estado de México” Amparo

4. ¿Has sufrido violencia o acoso en lugares públicos o en tu hogar? ¿de qué tipo?

“No podría contar las veces que he sufrido acoso, porque son bastantes. Pero si lo he sufrido como acoso cibernético, sexual, psicológico, verbal y hasta físico” Kary Cesar

“Dicen que tu propia historia te vuelve feminista. Desde muy pequeña antes de entrar a la secundaria ya me molestaban niños más grandes que yo diciéndome cosas de mí físico o viéndome de una manera incómoda. Conforme creces, no mejora, pues siendo sincera he sufrido, acoso, violencia sexual y demás” Penélope

“No pertenezco a una clase privilegiada, así que la violencia y el acoso es algo que he sufrido siempre. En primer lugar, porque crecí en cuna religiosa y machista. Día a día me pedían servir a los hombres y, aunque a esa edad no tenía nociones sobre el feminismo, algo en mí decía que eso estaba mal y me negaba a aceptar esos tratos. Me enseñaban lo que debía de cumplir como “señorita” y el valor que iba obteniendo según los actos que cumpliera. El primer recuerdo de sufrir acoso sexual fue cuando tenía 12 años. Tuve que ir sola en el transporte a la escuela. Tenía mi mochila sobre las piernas un señor que se sentó a un lado comenzó a tocar mi pierna por debajo de la falda. Lo que hice fue tomar mi mochila y aplastar su mano con mis libros, pero no hice nada más. Y desde ahí no podría enumerar las veces en las que hombres se han acercado a acosarme estando sola, me han tomado fotos o me han seguido” Analí.

“Sufrí violencia en el noviazgo por parte de mi expareja sentimental por tres años, varias veces mi cuerpo estuvo lleno de moretones y marcas. También he sufrido mucho acoso en el transporte publico, una vez al ir a la preparatoria un señor comenzó a tomarme fotografías. Mi madre varias veces me dijo que como era bonita tenia que taparme más, porque llamaba más la atención de los hombres y me podían faltar al respeto.” Violeta A.





Porcentaje de mujeres que sufrió algún tipo de violencia en el noviazgo en México

(Con datos de Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN) )

“Claro que he sufrido violencia de género y conozco a una mujer ni en mi familia, trabajo o amigas que no haya pasado por una situación así. Muchos años viví en una burbuja de privilegio donde yo pensaba que a mí no me pasaba nada, pero era más bien que no sabía que existían los micromachismos y tenía muy normalizado que me prohibieran cosas “por ser niña”. Conforme fui creciendo, la violencia de género fue tomando otras formas y nombres” Mariana M.

“He sufrido acoso y violencia, sobre todo en los recorridos extensos como de 4 horas, que son de casa a la escuela, o al trabajo hace que estemos más expuestas a la violencia sexual, por ejemplo, en el transporte Público. Cuando era más chica, sufrí mucho acoso sexual en las calles, principalmente en el transporte público” Amparo.

Mujeres realizan mural para denunciar a sus agresores. "Dia Internacional de la Mujer" Créditos: Kary Cesar

5. ¿Qué exigiste durante la marcha? ¿bajo qué consigna?

“Exijo que se haga justicia para cada chica que ha sido asesinada, violada, abusada, golpeada y que sus casos siguen sin tener resolución y que los abusadores siguen sin ser condenados. Exijo ser libre, poder ir a la calle sintiéndome segura, a la hora que sea sin importar mi vestimenta y sin sentir miedo o incertidumbre si llegaré a casa” Melisa Arreola.

“Lo que más exigí durante la marcha es que los feminicidios terminaran bajo el lema de “ni una más”, creo que es lo que más se hizo en general porque el feminicidio es la máxima expresión del machismo de nuestro país.” Sacni Acosta

“Exigí poder caminar sin miedo, ya sea en la noche o en la mañana, con falda o pantalón. poder ir a divertirme con mis amigas sin ser acosadas en el bar, antro, museo y parque. Que mi sobrinas y hermanas no crezcan con los ideales que a mí me impusieron desde pequeña. Exijo decidir sobre mi cuerpo porque es mío, y de nadie más. Exijo no ser una cifra más, bajo las consignas “¡NO! Que te dije que no P3ndejo no. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Tengo autonomía. Yo soy mía ¡Porque no!” “¡Ni puta por coger, ni madre por deber! ¡Ni presa por abortar, ni muerta por intentar!” Kary Cesar.

Fuero Común de Feminicidios (Informe de Seguridad Marzo 2022)

6. ¿En general cuál es tu opinión respecto a la marcha de este 8 de marzo?

“Respecto a la marcha es algo que voy a apoyar vaya o no. Está convergencia de sentires que duelen, pero también consuelan y apoyan es necesaria. Para mí todas las formas son formas cada quien lo hace desde sus trincheras, posibilidades y experiencias de vida. Me gustaría que no se tuviera que marchar, pero la realidad es otra y las marchas ayudan a visibilizar lo que quieren ocultar y callar” Penélope

“Esta fue la primera marcha del 8M a la que asisto. En la cual no vi en ningún momento violencia o agresiones ni a la policía, ni a otras manifestantes o peatones que se acercaban pacíficamente. Únicamente estaba el bloque negro realizando la iconoclasia, ya conocida y que más debate causa en la sociedad, y en algún momento vi miembros del bloque negro alejando a un grupo de hombres que trataban de molestar a las manifestantes.” Analí

7. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación de violencia de género en el país?

“Quiero pensar que lo intentan, pero creo que aún dejan toda la chamba a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia, creo que el estado no entiende que no es cuestión solo de establecer leyes, el trabajo es más complicado” Anónimo

“Pienso que el problema es más grande que las soluciones institucionales que han existido. No hay justicia, no hay reparación de los daños, y no puede existir ninguna solución desde el capitalismo o desde el Estado. Debemos buscar e imaginar soluciones a la violencia de género más allá, de una forma colectiva y contextualizada, pues la violencia institucional es una realidad que obstruye el paso a la justicia para muchas” Sacni Acosta

“La violencia de género es algo estructural y eso me deprime un poco, pues es complicado combatir algo que se ha instaurado desde hace tiempo y eso se ve reflejado en todas las instituciones y duele un chingo, te da impotencia y ganas de romperlo todo.” Penélope

Mujer manifestándose por las injusticias cometidas a las mujeres en México. Créditos: Penélope

8. al final del día, cuando finalizó la marcha, ¿Cómo te sentiste?

“Al final del día me sentí feliz y liberada, pero al mismo tiempo con muchas ganas de hacer más acciones, todos los días, no solo este. Siento mucha rabia también porque nos faltan muchas, porque nos siguen vulnerando. Tengo mucha fe y esperanza en las mujeres organizadas, y que un día vamos a celebrar este día y no sentir la digna rabia por nuestras compañeras asesinadas y desparecidas” Sacni Acosta

“Al final del día sentí muchas cosas. Sentí enojo por lo que tenemos que hacer para que nos escuchen un poco, que tengamos que juntarnos a exigir justicia cuando eso si debería ser normal, no tener 10 feminicidios diarios. Sentí frustración por todos los que se burlan sin siquiera informarse, por los que siguen defendiendo monumentos, por los que son “aliados” ese día para que la gente vea que “lo son” y el resto del año siguen practicando misoginia con sus amigos y encubriéndose entre ellos. Me sentí triste por ver a quienes solo entendieron hasta que le pasó a una mujer cercana a ellos. Por las madres, hermanas y amigas que perdieron a alguien. Me sentí insegura cuando tuve que dejar el grupo y regresar sola, quitarme el estandarte porque nunca sabes si te vas a encontrar a un hombre violento al que no le agradan las feministas. Pero aún con todo eso, también una parte estuvo orgullosa de haber sido parte por fin de esas mujeres que ese día y todos los días se levantan para ser parte del cambio.” Analí

“Finalmente creo que no puedo describir con una sola frase cómo me sentí el 8M. Lloré de rabia cuando vi a las madres exigir justicia, me empoderé cuando con mis amigas y desconocidas gritamos y brincamos, pero, sobre todo, reafirmé la confianza en otras mujeres y en mí misma, me di cuenta de la fuerza que podemos tener si rompemos con el esquema de competir y nos aceptamos cada una a sí misma” Mariana M.





Manifestación en el metro de la CDMX

Seguir Leyendo