López Obrador hizo un llamado a las mujeres para evitar la violencia durante el 8M

AMLO llamó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sin violencia (Foto: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

En la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado para que las mujeres que decidieran manifestarse este martes 8 de marzo “no cayeran en provocaciones”.

Tras ser cuestionado por los hechos ocurridos el sábado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora en Querétaro, el mandatario pidió apostar por la paz en lugar de la violencia y en el mismo tenor, calificó como artífice de los actos de protesta feminista a grupos “con otros fines políticos”.

“Hago un llamado quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. Ya eso, no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra, de la política de transformación”.

López Obrador calificó como “inmorales” e “inhumanos” los actos vandálicos con los grupos se pronuncian frente a la situación de desigualdad de género en el país al manifestarse durante el Día Internacional de la Mujer y acentúo su llegada a la presidencia por la vía pacífica “siguiendo las enseñanzas de Gandhi, Mandela y Luther King”.

Al ser cuestionado sobre el origen de los datos obtenidos respecto a la preparación de armas por parte de las manifestantes, aseguró que “la información se encuentra hasta en redes sociales” y no brindó mayores detalles.

Información en construcción...

SEGUIR LEYENDO: