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Aceite de menta: remedio natural para combatir gases y mejorar el sueño

El aceite de menta puede ayudar pero su uso debe ser acompañado de hábitos saludables

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Ilustración de una persona con ojos cerrados durmiendo plácidamente en una cama oscura, con una almohada blanca y manta azul. Un reloj digital marca las 3:00 AM sobre la mesita de noche.
El aceite de menta ayuda para combatir los gases (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de alternativas naturales para mejorar la salud digestiva y la calidad del descanso ha cobrado fuerza en los últimos años. Entre estas opciones destaca el aceite de menta, un extracto obtenido de la planta L-Menthol, conocido por sus propiedades relajantes y beneficios terapéuticos.

Diversos estudios han demostrado que el aceite de menta puede ser un aliado eficaz para reducir molestias gastrointestinales como la hinchazón y la acumulación de gases.

Su principal acción radica en su efecto antiespasmódico, que ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo, facilitando la expulsión de gases y disminuyendo la sensación de inflamación abdominal.

El doctor Miguel Padilla, señaló a través de sus redes sociales que lo mejor es tomarlo en cápsulas para que actúe apropiadamente, 200 mg a 400 mg máximo, “Puedes tomarlo 30 minutos antes de tu comida principal”.

Este aceite esencial también ha sido utilizado como tratamiento complementario en personas con Síndrome del intestino irritable, ya que contribuye a reducir síntomas como dolor abdominal, distensión y malestar general.

¿Cómo trabaja el aceite de menta?

Menta
El aceite de menta ayuda a desinflamar el intestino y a que no tengas gases "atorados"

El también influencer dijo que el aceite de menta tiene L-Menthol, “compuesto orgánico que reacciona con tu intestino, con la musculatura, haciendo que este se relaje, que no esté tan apretado y que no tengas gas atorado”, precisó el especialista.

Además de sus beneficios digestivos, el aceite de menta también puede influir positivamente en la calidad del sueño. Aunque no es un sedante natural potente, su aroma fresco y propiedades relajantes ayudan a disminuir el estrés y generar una sensación de bienestar que favorece el descanso nocturno.

Expertos en terapias alternativas explican que el uso de aceite de menta mediante difusores o inhalación puede mejorar la respiración y crear un ambiente propicio para dormir mejor. En este sentido, suele combinarse con otras plantas medicinales como la Valeriana officinalis, reconocida por sus efectos calmantes.

El método de uso del aceite de menta varía según la necesidad. Para problemas digestivos, las cápsulas con recubrimiento entérico son una de las opciones más recomendadas, ya que permiten que el aceite llegue directamente al intestino sin irritar el estómago. También se puede consumir en forma de infusión, aunque su efecto es más suave.

En cuanto a su aplicación para mejorar el sueño, se recomienda utilizar de dos a tres gotas en un difusor antes de dormir o aplicar una pequeña cantidad diluida en zonas como las sienes o el cuello. Es importante recordar que el aceite esencial no debe aplicarse directamente sobre la piel sin diluir, ya que puede causar irritación.

A pesar de sus múltiples beneficios, especialistas advierten que el aceite de menta no está exento de riesgos. Su uso excesivo puede provocar acidez o empeorar síntomas de reflujo en algunas personas. Asimismo, no se recomienda en niños pequeños ni en personas con condiciones digestivas severas sin supervisión médica.

En un contexto donde cada vez más personas buscan soluciones naturales para mejorar su bienestar, el aceite de menta se posiciona como una alternativa accesible y efectiva. No obstante, los expertos coinciden en que su uso debe complementarse con hábitos saludables como una dieta equilibrada, evitar alimentos que generen gases y mantener rutinas de sueño estables.

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