Tras la polémica, así cantó Christian Nodal por primera vez en vivo “Un vals”

El cantante sorprendió a sus seguidores al interpretar por primera vez en vivo el tema que lo mantiene en medio de la polémica.

El regreso de Christian Nodal a los escenarios ocurrió el miércoles 21 de abril en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde presentó por primera vez en vivo el controversial tema “Un vals”. La polémica en redes sociales creció después de que el video oficial de la canción desatara rumores de crisis en su relación con Ángela Aguilar y motivara especulaciones sobre distanciamiento entre la pareja.

El lanzamiento de este tema generó una reacción inmediata porque la modelo del videoclip, Dagna Mata, fue señalada por su parecido con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija. Usuarios notaron que la actriz lucía un peinado corto y tatuajes en el cuello, características similares a las de la argentina. Otros espectadores encontraron también rasgos que evocan supuestamente a la hija de Pepe Aguilar actual esposa del sonorense. Además de que antes de estrenar la canción, Nodal la dedicó públicamente a Aguilar.

La controversia surgió por la elección de la actriz del video “Un vals”, a quien usuarios compararon con Cazzu y su actual esposa. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Durante su presentación en el Palenque de Aguascalientes, el cantante mantuvo una actitud relajada y convivió con el público. Aguilar, según asistentes, no acompañó a Nodal en el evento o, de haber asistido, se habría mantenido alejada de los reflectores.

Tras varios días sin presentaciones públicas, el cantante regresó a los escenarios justo en medio del debate por el videoclip y las teorías sobre su vida personal. En el concierto, una fan subió al escenario para cantar con él “Dime cómo quieres”, tema que originalmente interpreta junto a Ángela Aguilar.

“Por primera vez se va a estrenar en un escenario este mariacheño que dice... que todos los enamorados... porque en esta vida tiene bueno, tiene malo”, declaró Christian Nodal antes de iniciar con las primeras notas de “Un Vals”.

Nodal volvió a los escenarios en medio de cuestionamientos sobre su relación con Ángela Aguilar y el revuelo generado por el videoclip oficial del tema. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Otro de los momentos más destacados del concierto ocurrió cuando la periodista Adela Micha que se encontraba entre los asistentes saludó a Christian Nodal con un abrazo, un intercambio de besos en la mejilla y le entregó un ramo de flores, gesto que no pasó desapercibido para el público.

Cabe señalar que hace unos meses, Nodal sostuvo una entrevista con la comunicadora en la que habló a detalle sobre su ruptura con la argentina Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar. En esa conversación reveló fechas y hechos que, hasta entonces, no se conocían, incluyendo los motivos que lo llevaron junto a la hija de Pepe Aguilar a hacer público su romance en 2024.

El momento del saludo se viralizó rápidamente en redes sociales, al igual que una fotografía donde Nodal aparece con Cruz Martínez, integrante de los Kumbia Kings, quien lo felicitó por su presentación en Aguascalientes.