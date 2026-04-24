Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

Sandra Echeverría niega rotundamente cualquier vinculación con las acusaciones de extorsión relacionadas al caso MetaXchange y Nazaret 'N' (Sandra Echeverría: Instagram)

Sandra Echeverría niega vínculos con acusaciones de extorsión en el proceso penal contra Nazaret ‘N’, fundadora de MetaXchange, actualmente con prisión preventiva por fraude.

La actriz rechaza categóricamente haber sido señalada o denunciada por extorsión en este caso y aclara que no hay ninguna denuncia formal ni procedimiento judicial en su contra relacionado con extorsión.

Pese a la circulación de un video y rumores en redes sociales donde se sugiere que su nombre estaría vinculado a una denuncia, la actriz ha desmentido de forma rotunda haber sido señalada formalmente, asegurando que no existe ninguna denuncia en su contra por ese delito.

Caso judicial de Nazaret ‘N’ y origen del rumor

La situación legal de Nazaret ‘N’ se intensificó luego de que autoridades mexicanas realizaron un cateo este 17 de abril en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Echeverria fue una de las voces que sacó a la luz el fraude de Metaxchange Capital, que afectó a más de mil quinientas personas y sumó una pérdida millonaria por promesas de inversión. (EFE)

La fundadora de MetaXchange fue detenida por su presunta responsabilidad en un fraude financiero derivado de un esquema de inversiones, en el que ofrecía a los clientes rendimientos de hasta 15% mensual utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.

Las investigaciones oficiales reportan:

Más de 120 denuncias presentadas contra MetaXchange.

presentadas contra MetaXchange. Un monto total de afectación superior a los 150 millones de pesos .

. Un modelo financiero identificado por las autoridades como esquema Ponzi o piramidal, con pagos a los primeros inversionistas realizados a partir del dinero de nuevas víctimas.

Previo a la detención, circuló en redes sociales un video donde Nazaret ‘N’ acusaba que los cargos en su contra carecían de sustento legal y calificaba el proceso penal como “corrupción” y “método de extorsión”.

Nazaret 'N', fundadora de MetaXchange, se encuentra en prisión preventiva tras ser acusada por fraude en un esquema identificado como piramidal (Fotos: Redes)

En esa grabación, la empresaria sugería la existencia de acusaciones falsas de quienes la denunciaron, incluido el nombre de Sandra Echeverría. No obstante, la actriz aclaró que ese video fue grabado antes de la captura de la fundadora, cuando todavía contaba con un amparo vigente y ninguna acción penal se había concretado.

Otras personas vinculadas al caso incluyen a Mariana “N”, con medidas cautelares, y Patrick “N”, señalado como encargado del manejo de recursos y bajo prisión preventiva.

Sandra Echeverría responde a las acusaciones y sus consecuencias

Tras la difusión del video y de los señalamientos en redes sociales, Sandra Echeverría fue directa: niega cualquier denuncia de extorsión presentada en su contra por parte de la fundadora de MetaXchange o de los involucrados en el caso.

La actriz explicó que, aunque la empresaria intentó involucrar a varios inversionistas —incluyéndose a ella misma—, ninguna denuncia ha avanzado, ya que no existen pruebas en su contra.

La difusión de un video en redes sociales impulsó rumores sobre una supuesta denuncia por extorsión contra Sandra Echeverría, que ella desmintió enfáticamente (Metaxchange: Instagram)

Ante la persistencia de rumores y contenido viral, Echeverría acepta que enfrenta presión emocional, pero subraya que las carpetas de investigación relacionadas al fraude han avanzado, derivando en prisión preventiva justificada para los principales señalados.

La actriz reconoce que la difusión de estos rumores afecta tanto su vida personal como su imagen profesional, dado que suele ser blanco de comentarios y especulaciones a raíz del proceso penal. Sin embargo, sostiene su pleno respaldo a las autoridades judiciales y confía en la marcha de la investigación.

“Hoy hubo una audiencia donde se hizo la vinculación a proceso. Todo lo que ella dice que nosotros hicimos, obviamente no tuvo evidencia, y tan es así, que se dio la vinculación a proceso”, dijo Echeverría en el programa De Primera Mano.

Sandra Echeverría señala que la propagación de rumores dañó su imagen profesional y personal, pero respalda las investigaciones judiciales en curso (Foto AP/Fernando Llano)

Sandra explicó que el video fue grabado antes del arresto, “cuando tenía su amparo y sentía que no iba a suceder nada y obviamente también confunde”.

“(Nazaret N) Está detenida, fue un video que hizo hace tiempo. Ha tratado de denunciar a muchos inversionistas, a mucha gente, entre ellos a mí, pero ninguna de sus denuncias han procedido, porque no tiene con qué demostrar nada”, recalcó.