Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Tras una revisión al vehículo de la joven, fueron localizadas diversas dosis de drogas y un arma corta. Crédito: SSC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Paulina Rivas, de 28 años, señalada por fuentes consultadas por este medio como expareja de Guillermo Albarrán, alias “El Galleta”, ambos relacionados con los “H1-A1″, una célula delictiva afín a La Familia Michoacana.

La detención ocurrió en la avenida Santa Cruz Meyehualco y Calle 71, en la alcaldía Iztapalapa, durante un operativo de patrullaje desplegado para combatir la venta de droga, robo y extorsión en la zona.

“El Galleta” actualmente se encuentra preso luego de ser arrestado la tarde del 23 de enero en la CDMX. En su recorrido delictivo ha sido identificado con diversos nombres, los cuales le habrían servido para evadir a las autoridades.

Así fue el operativo donde fue capturada

Según los reportes oficiales de la policía capitalina, en el sitio encontraron a Paulina Rivas a bordo de una camioneta Dodge, modelo Durango de color negro, mientras manipulaba varias bolsitas similares a las utilizadas para comercializar droga.

Al acercare los elementos, la joven habría mostrado nerviosismo y una actitud evasiva, por lo que le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo.

Indicios delictivos encontrados en la camioneta de la exnovia de "El Galletas". Crédito: SSC

En el vehículo hallaron 49 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, 98 bolsas plásticas amarillas con presunta cocaína en piedra, una bolsa transparente con la misma sustancia en polvo, una caja de cartón con 25 cartuchos útiles, un arma de fuego con seis cartuchos útiles, un cargador, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras informarle sus derechos constitucionales, los policías trasladaron a Rivas junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, encargado de definir su situación jurídica.

Camioneta asegurada por las autoridades. Crédito: SSC

Al hacer un cruce de información, autoridades identificaron a la detenida como integrante del grupo delictivo. Fuentes consultadas por Infobae México refirieron que se trata de los “H1-A1″ responsable de secuestros, extorsiones, homicidios y narcomenudeo, con operaciones en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Según reportes previos, el grupo “H1-A1” están vinculados con La Familia Michoacana, organización encabezada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”.

Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

Esta célula opera principalmente en el oriente de la ciudad, con presencia confirmada en Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.

La captura de “El Galleta” en la CDMX

Elementos de la SSC detuvieron el 23 de enero de 2025 a Luis Manuel “N”, alias “El Galletas”, en calles de la colonia Las Américas, alcaldía Iztapalapa.

La detención del hombre se realizó en la alcaldía Iztapalapa. Crédito: @PabloVazC

El operativo se realizó tras labores de gabinete y campo, cuando el hombre fue encontrado a bordo de un vehículo Mazda, fumando un cigarro con olor a marihuana.

Durante la revisión, los agentes aseguraron 44 dosis de aparente marihuana, una bolsita con posible cristal, un arma de fuego corta, un cargador, 55 cartuchos útiles, un chaleco balístico con el símbolo de La Familia Michoacana, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un bolso tipo cangurera y un parche con la leyenda del mismo grupo delictivo.

Objetos decomisados a 'El Galletas' durante su detención en CDMX. (SSC CDMX)

Tras el cruce de información, autoridades confirmaron que “El Galleta” era uno de los altos mandos de los “H1-A1″ de La Familia Michoacana.

Durante su actividad criminal, “El Galleta” utilizó diversas identidades: Luis Manuel Corrales Caballero, Guillermo Albarrán Contreras, Jorge García Méndez y Ulises Carreón Molina.