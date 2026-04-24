Quiénes son Lonche y Willito, los creadores de contenido que intercambiaron golpes en el careo de Supernova Génesis 2026

Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido, se enfrentan durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, generando gran expectación. (Supernova Génesis)

La conferencia previa a Supernova Génesis 2026 terminó en un altercado entre Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido con millones de seguidores y una amistad conocida en la esfera digital.

El episodio, registrado este miércoles en la Arena Ciudad de México, generó miles de visualizaciones en plataformas como TikTok y X, mientras la organización del evento mantuvo la fecha del combate para el 26 de abril.

Usuarios escribieron frases como “Más actuado no puede ser” y “Ellos haciendo todo para dar clips”, reflejando la polarización en torno a la pelea y la estrategia de promoción. Voces como la de Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, recalcaron el carácter amistoso del enfrentamiento, aunque anticipó que “quién sabe cómo puede parar esto“.

Lonche de Huevito y Willito se confrontan con puños cerrados durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

Lonche de Huevito: de Sinaloa a la viralidad entre startups y polémicas

Víctor Ordóñez, de 23 años y originario de Sinaloa, inició su carrera como streamer y creador de contenido transmitiendo sobre temas cotidianos y retos en vivo.

Además, se desempeñó como asesor privado y experto en startups en la firma Mentooring. El crecimiento de su audiencia se acompañó de momentos polémicos, como las acusaciones de la cantante Yeri Mua en 2025, quien lo señaló por incitar amenazas en su contra.

Respecto a Supernova Génesis Ordóñez sostuvo: “Es una pelea amistosa, pero quién sabe cómo puede parar esto”. La tensión con Willito, su amigo y rival, creció en la antesala del evento, lo que sumó atención mediática y multiplicó las especulaciones sobre las verdaderas motivaciones del careo.

Los populares creadores de contenido Lonche de Huevito y Willito se miran desafiantes durante la conferencia de prensa previa a su combate en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

Willito: comedia, apuestas y la construcción de una comunidad digital

Guillermo Peña, conocido como Willito, nació en McAllen, Texas, y compartió la misma edad que Ordóñez. Su contenido giró en torno a videos de comedia, retos de baile y apuestas, con presencia sostenida en TikTok desde 2019.

La relación con Lonche de Huevito se consolidó a partir de fiestas, viajes y transmisiones virales, incluidos episodios en Miami junto a otros influencers.

Sobre Supernova Génesis, Willito declaró que buscaría noquear a Lonche, mientras Ordóñez, en la misma línea, anticipó: “Le rompería la madre”. La escalada del conflicto, avivada por el incidente en la conferencia, intensificó la expectativa del combate pactado para el fin de semana.

El evento Supernova Génesis 2026 se prepara para su segunda emisión, presentando a figuras como Aarón Mercury y Lupita Villalobos en un show en vivo exclusivo de Netflix desde la Arena CDMX. (Netflix)

Supernova Génesis 2026: influencers y deporte en la Arena Ciudad de México

El evento Supernova Génesis 2026 promueve combates entre creadores de contenido con transmisión exclusiva de Netflix y coordinación de la Arena Ciudad de México.

La pelea entre Ordóñez y Peña destaca por la transición de una amistad pública a la rivalidad física, marcada por el altercado viral que dominó la conversación digital.

El cartel incluye otros enfrentamientos, como el duelo entre Karely Ruiz y Kim Shantal, lo que refuerzan la tendencia de espectáculos donde el entretenimiento digital cruzó con la cultura deportiva nacional.