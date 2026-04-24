México

Quiénes son Lonche y Willito, los creadores de contenido que intercambiaron golpes en el careo de Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento físico durante la conferencia de prensa causa polémica en redes y genera opiniones divididas sobre la naturaleza del evento

Guardar
Dos hombres jóvenes se miran desafiantes con los puños cerrados, uno viste camisa blanca y el otro camiseta negra con micrófono
Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido, se enfrentan durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, generando gran expectación. (Supernova Génesis)

La conferencia previa a Supernova Génesis 2026 terminó en un altercado entre Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido con millones de seguidores y una amistad conocida en la esfera digital.

El episodio, registrado este miércoles en la Arena Ciudad de México, generó miles de visualizaciones en plataformas como TikTok y X, mientras la organización del evento mantuvo la fecha del combate para el 26 de abril.

Usuarios escribieron frases como “Más actuado no puede ser” y “Ellos haciendo todo para dar clips”, reflejando la polarización en torno a la pelea y la estrategia de promoción. Voces como la de Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, recalcaron el carácter amistoso del enfrentamiento, aunque anticipó que “quién sabe cómo puede parar esto“.

Lonche de Huevito y Willito se enfrentan con los puños alzados en un escenario rojo, con un cinturón de campeonato "SUPERNOVA" detrás
Lonche de Huevito y Willito se confrontan con puños cerrados durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

Lonche de Huevito: de Sinaloa a la viralidad entre startups y polémicas

Víctor Ordóñez, de 23 años y originario de Sinaloa, inició su carrera como streamer y creador de contenido transmitiendo sobre temas cotidianos y retos en vivo.

Además, se desempeñó como asesor privado y experto en startups en la firma Mentooring. El crecimiento de su audiencia se acompañó de momentos polémicos, como las acusaciones de la cantante Yeri Mua en 2025, quien lo señaló por incitar amenazas en su contra.

Respecto a Supernova Génesis Ordóñez sostuvo: “Es una pelea amistosa, pero quién sabe cómo puede parar esto”. La tensión con Willito, su amigo y rival, creció en la antesala del evento, lo que sumó atención mediática y multiplicó las especulaciones sobre las verdaderas motivaciones del careo.

Dos hombres jóvenes se miran fijamente cara a cara en un escenario. Uno viste un polo blanco y el otro una camiseta negra con una cadena dorada y un reloj
Los populares creadores de contenido Lonche de Huevito y Willito se miran desafiantes durante la conferencia de prensa previa a su combate en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

Willito: comedia, apuestas y la construcción de una comunidad digital

Guillermo Peña, conocido como Willito, nació en McAllen, Texas, y compartió la misma edad que Ordóñez. Su contenido giró en torno a videos de comedia, retos de baile y apuestas, con presencia sostenida en TikTok desde 2019.

La relación con Lonche de Huevito se consolidó a partir de fiestas, viajes y transmisiones virales, incluidos episodios en Miami junto a otros influencers.

Sobre Supernova Génesis, Willito declaró que buscaría noquear a Lonche, mientras Ordóñez, en la misma línea, anticipó: “Le rompería la madre”. La escalada del conflicto, avivada por el incidente en la conferencia, intensificó la expectativa del combate pactado para el fin de semana.

Póster de "Supernova Strikers Genesis" en tonos rojos, mostrando a doce personas, varios jóvenes y algunos con guantes de boxeo. Se anuncia el evento en Netflix
El evento Supernova Génesis 2026 se prepara para su segunda emisión, presentando a figuras como Aarón Mercury y Lupita Villalobos en un show en vivo exclusivo de Netflix desde la Arena CDMX. (Netflix)

Supernova Génesis 2026: influencers y deporte en la Arena Ciudad de México

El evento Supernova Génesis 2026 promueve combates entre creadores de contenido con transmisión exclusiva de Netflix y coordinación de la Arena Ciudad de México.

La pelea entre Ordóñez y Peña destaca por la transición de una amistad pública a la rivalidad física, marcada por el altercado viral que dominó la conversación digital.

El cartel incluye otros enfrentamientos, como el duelo entre Karely Ruiz y Kim Shantal, lo que refuerzan la tendencia de espectáculos donde el entretenimiento digital cruzó con la cultura deportiva nacional.

Temas Relacionados

LoncheWillitoSupernova GénesisArena Ciudad de Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá megapuente del 1 al 5 de mayo en las escuelas? Esto dice la SEP

Ante el próximo día feriado muchas personas se preguntan si se extenderá más tiempo

¿Habrá megapuente del 1 al 5 de mayo en las escuelas? Esto dice la SEP

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

La operación de compra, aprobada por la Federación Mexicana de Futbol, abre un nuevo ciclo de competencias y expectativas para el futbol capitalino

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

Ley Trasciende: Senado analiza incorporar la muerte digna como derecho humano en la legislación mexicana

La iniciativa contempla la revisión de normas jurídicas y éticas con la participación de especialistas y representantes sociales

Ley Trasciende: Senado analiza incorporar la muerte digna como derecho humano en la legislación mexicana

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

La actriz rechaza cualquier vínculo con cargos judiciales relacionados a la empresaria Nazaret ‘N’ y asegura que su nombre no aparece en procedimientos formales

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos

El grupo visitará la Arena CDMX el 11 y 12 de julio

ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Capturan en Iztapalapa a exnovia de “El Galleta”, ambos vinculados con una célula de La Familia Michoacana

Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato

Autoridades de Argentina añaden intento de homicidio contra funcionarios a los delitos ligados a Fernando Farías

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

Sandra Echeverría desmiente que Nazaret ‘N’, acusada de fraude millonario con MetaXChange, la haya denunciado por extorsión

¿Quiénes encabezarán el Corona Capital 2026?: fans especulan tras cambio de fecha del festival

Imelda Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen por temas legales y podría pedirlas a Maribel Guardia

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel  muestran su romance en el concierto de The Weeknd: “Contigo todo es mejor”

Así reaccionaron las redes sociales al beso entre Alfredo Adame y Jessica Sodi

DEPORTES

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

La Liga MX se separa de la FMF, este es el nuevo sistema de gobierno que se acordó en la Asamblea de Dueños

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas