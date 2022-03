“Estas vallas no las tiene ni Ucrania”: la reacción en redes por blindaje a monumentos previo a la marcha del #8M

(Foto: Twitter)

A tres días del Día Internacional de la Mujer (#8M), donde millones de mexicanas saldrán a las calles del país para exigir justicia y un alto a violencia de género, monumentos y recintos de la Ciudad de México han sido blindados con vallas metálicas.

La Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico, amanecieron este viernes con murallas de hasta tres metros de altura; mientras que el Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene a su alrededor filas de rejas para impedir a la población el acercamiento, aunque hay que mencionar que ya son “normales” durante la presente administración.

(Foto: Twitter)

De igual forma el Ángel de la Independencia, pero restaurantes, bancos y tiendas en la avenida Paseo de la Reforma han sido tapiados con tablones de madera.

Además, vidrios y publicidad fueron retirados de las estaciones de la Línea 7 del Metrobús, que corre de Indios Verdes a Campo Marte.

(Foto: Twitter)

Esto provocó un sinfín de reacciones en redes sociales, pues usuarios aseguraron que es una muestra del “miedo” que tienen los gobiernos de Claudia Sheinbaum y AMLO ante las protestas de mujeres y colectivos feministas. Y es que en años anteriores se ha registrado vandalismo y connatos de violencia entre manifestantes y policías, donde también han sido lesionados miembros de la prensa.

“Pobres paredes y monumentos, no los vayan a violentar”, “El auto denominado gobierno más feminista de la historia”, “Estas vallas no las tiene ni Ucrania”, “Aquí protegen monumentos. No mujeres”, “Me acuerdo cuando le gritaban a los otros gobiernos ‘¿a quién le tienes miedo?’ ahora son expertos en vallas”, “¿Y si mejor las blindamos a ellas, Claudia (Sheinbaum)?”, “Si no fuera indignante sería poético”, se lee en Twitter.

(Captura de pantalla: Twitter)

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó en entrevista con Milenio TV que la instalación de vallas en diferentes puntos de la capital, se debieron a “tareas preventivas sistemáticas”.

“Estas vallas que se han colocado forman parte de una serie de tareas preventivas sistemáticas que se realizan en estos casos”

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX) compartió en sus redes sociales una invitación para que los elementos acudieran este 5 marzo a Tlalnepantla, Estado de México, para rellenar los extintores que utilizarán las mujeres policías durante la marcha como medida de contención.

(Foto: Twitter)

En marchas de años pasados alrededor de 80 mil mujeres han marchado tan solo en la capital del país.

Por su parte, el gobierno de la CDMX desplegó dos mil 300 policías; sin embargo, alrededor de 19 manifestantes y 60 oficiales resultaron con lesiones.





Más información en desarrollo.