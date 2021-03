“Nos quiere calladitas y bien portadas”: crudo diagnóstico de Denise Dresser sobre AMLO y el feminismo

Denise Dresser (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes, durante el programa de Carmen Aristegui en vivo, hubo una mesa de análisis, en donde estuvieron presentes la politóloga y escritora Denise Dresser, y a escritora y dramaturga Sabina Berman.

Durante el análisis que hicieron, hablaron sobre el tema del feminismo y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enemistado con el movimiento, esto a pesar de ser un movimiento con orígenes de izquierda. También se habló sobre las enormes protecciones que se colocaron enfrente de Palacio Nacional el pasado 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y en el cual hubo una manifestación en donde mujeres expresaron, entre otras cosas, su rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

En torno a este tema, las analistas comentaron que pareciera que a AMLO le importara más las elecciones que los propios derechos de las mujeres, pues si bien Salgado Macedonio está arriba en las encuestas, tiene acusaciones en su contra de algunas mujeres por el delito de abuso sexual.

Denisse Dreser, durante su participación, mencionó que AMLO puso una vaya el pasado 8 de marzo, y el feminismo lo convirtió en un memorial. También dijo que aunque AMLO dijo, al día siguiente de la manifestación de las mujeres, que eso era nuevo y no se hacía con otros gobiernos, “se equivoca, la lucha por los derechos no es de ahora, no comienza con un movimiento que él considera personalmente adversarial, y esa lucha continuará después de que él deje Palacio Nacional”, dijo Dresser.

La mesa de análisis se dio durante el programa de Carmen Aristegui de este viernes. Foto: Impresión de pantalla

También mencionó que si bien la oposición del presidente se ha colgado del tema del feminismo para querer ganar votos, el movimiento tiene validez, sin embargo, mencionó, las mujeres no son cómplices de esa conspiración en contra suya, y AMLO se ha vuelto blanco de las críticas, entre otras cosas, por apoyar a Salgado Macedonio.

“Porque es cierto que la oposición, que Acción Nacional, que Fox, que muchos se han montado sobre el feminismo porque les conviene políticamente. Cómo olvidar a Calderón iniciando una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México. El panismo llamándose feminista cuando no apoya el derecho a decidir, es cierto que eso está ahí, pero el feminismo trasciende esa politización, y no somos cómplices de esa conspiración en su contra, y lamentablemente el presidente se ha vuelto el blanco de las críticas de las feministas, por esa actitud desdeñosa, por esa actitud descalificadora, por esa candidatura que ha apoyado de Salgado Macedonio, porque parece que prefiere ganar elecciones que defender principios básicos, nosotros exigimos que rompa el pacto patriarcal que tantos defienden, porque creíamos que demostraría ser de izquierda”, dijo Dresser.

Calificó a las vallas que se colocaron el 8 de marzo como una provocación al movimiento feminista, y dijo que tiene causas legítimas e históricas.

“La oposición se monta en el feminismo, pero este tiene causas legítimas, históricas que vienen desde hace mucho tiempo, y el presidente debería deslindarse de las críticas de la oposición y por otro lado arropar al feminismo, y no considerarlo una provocación. La vaya en sí fue una provocación”.

Sabina Berman también opinó sobre el tema. (Foto: INBA)

También dijo que el presidente López Obrador quiere a las feministas “calladitas y bien portadas”, siendo que AMLO nunca se comportó de esa manera cuando fue parte de la oposición de los gobiernos anteriores, y dijo que las feministas tienen más tiempo siéndolo, que AMLO en la presidencia.

Por su parte, Sabina Berman dijo que el sexismo de AMLO le impide ver la importancia del movimiento feminista, además de que está convirtiendo al movimiento de las mujeres en un “gran opositor” de su gobierno.

“Si López Obrador escuchara a las mujeres, entendería que la causa por la que protestamos es por la violencia, que va desde lo simbólico hasta el asesinato”, dijo la dramaturga.

SEGUIR LEYENDO: