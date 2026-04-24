Esta es la identidad falsa que usó el contralmirante Fernando Farías para intentar evadir su captura en Argentina

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

La detención del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina reveló el uso de una identidad falsa para evadir la justicia mexicana e internacional.

Según los reportes oficiales, Farías utilizó el nombre "Luis Lemus Ramos", sustentado en un Documento Personal de Identificación (DPI) de Guatemala y un pasaporte del mismo país, ambos presuntamente falsos.

Según información compartida por Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, el presunto artífice del huachicol fiscal ingresó a Buenos Aires tras salir de Colombia portando un pasaporte guatemalteco apócrifo.

Su arresto fue realizado gracias a una ficha roja de Interpol que lo mantenía en el ojo de autoridades de más de 100 países.

La captura, registrada este 23 de abril, fue resultado de una operación coordinada entre la Policía Federal Argentina, la Marina, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e Interpol México.

La organización que encabezaba Farías habría ingresado millones de litros de hidrocarburo a México, simulando que se trataba de aceites y aditivos, para eludir impuestos durante 2024 y 2025.

El documento presentado: un DPI guatemalteco alterado

Mediante un video compartido en las redes oficiales de la ministra de seguridad de Argentina fue revelado el DPI de la República de Guatemala usado por Farías.

En la parte superior se lee la leyenda “REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA” y, al extremo derecho, la bandera guatemalteca. Debajo, el texto indica “Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación - DPI”.

El contralmirante prófugo se identificaba como Luis Lemus Ramos. Crédito: X - @@AleMonteoliva

El costado izquierdo del documento contiene un chip electrónico dorado de forma rectangular.

La nacionalidad y el país de nacimiento figuran con la clave “GTM”, el sexo como “masculino” y la fecha de nacimiento como 14 de octubre de 1980.

A la derecha se observa la fotografía tipo carnet de Farías con barba abundante, cabello oscuro corto, tal y como fue visto en las imágenes de su captura.

El nombre que utilizó fue Luis Lemus Ramos y el número de identificación registrado es 4207 74378 0208.

La operación y el señalamiento de las autoridades argentinas

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina atribuyó la captura a la colaboración entre agencias mexicanas y argentinas.

En su mensaje oficial, la funcionaria explicó que Fernando Farías Laguna ingresó a Argentina utilizando una identidad falsa, después de llegar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Señaló que el contralmirante de la Armada Mexicana, contaba con una alerta roja de Interpol y enfrentaba acusaciones por crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio contra funcionarios mexicanos.

Alejandra Monteoliva declaró que "Argentina no es refugio de criminales." Crédito: X/@AleMonteoliva

La ministra lo describió como pieza clave de una organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México.

La funcionaria sostuvo: “Con el DFI de la Policía Federal Argentina, lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”.

El trasfondo: huachicol fiscal y proceso judicial en México

Las investigaciones contra Farías iniciaron en 2025 tras detectarse el contrabando de hidrocarburos por la organización “Los Primos”.

La red operó a través de los puertos de Altamira y Tampico, utilizando documentación falsa para el ingreso de combustible. En septiembre de ese año, la Marina dio de baja a cuatro funcionarios, entre ellos Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías.

Su captura fue informada este 23 de abril por Omar García Harfuch. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La orden de aprehensión fue emitida en noviembre, tras la ausencia del contralmirante en una audiencia judicial en El Altiplano y la revocación de una suspensión definitiva que impedía su captura.

Este mismo 23 de abril, la defensa legal de Farías en México sostuvo no haber recibido notificación oficial sobre la situación jurídica del contralmirante.