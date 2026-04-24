México

Majo Aguilar debuta en el género de banda con su sencillo “A Través del Vaso”

La cantante sorprende a sus seguidores con un movimiento que redefine su lugar dentro de la música regional mexicana

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Majo Aguilar
La cantante sorprende a sus seguidores con un movimiento que redefine su lugar dentro de la música regional mexicana. (Majo Aguilar)

Majo Aguilar debuta en el género banda con “A Través del Vaso“, una canción firmada por Horacio Palencia y Geovani Cabrera que la cantante presenta como su primer lanzamiento oficial en ese formato, justo cuando se prepara para su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 13 de noviembre.

La canción relata a una protagonista que busca en el alcohol una salida al dolor de una relación rota, solo para encontrar que los recuerdos del ex persisten sin importar cuánto beba.

El tema toca el desamor desde la traición y la incapacidad de soltar, territorio emocional que Palencia domina y que Aguilar hace propio con su registro vocal.

Se prepara para su presentación en el Auditorio Nacional

Majo Aguilar
"A Través del Vaso", escrita por Horacio Palencia y Geovani Cabrera, marca el debut de Majo Aguilar en la banda. (Majo Aguilar)

En esta versión, la cantante incorpora coros de fondo que añaden capas a la pieza sin alterar su estructura. La instrumentación de banda —con metales, percusiones y bajo sexto— enmarca una voz que Majo Aguilar ha construido sobre la emotividad directa, sin adornos. El resultado es una lectura personal del tema que mantiene intacta la letra de Palencia y Cabrera, pero con una intensidad distinta.

El lanzamiento llega después de una racha de sencillos que han consolidado su presencia en la música regional mexicana: “No Vuelvas”, “Vete” y una versión del clásico “Así Fue”, de Juan Gabriel, que mostró su capacidad para reinterpretar canciones con peso propio sin perder su identidad.

El 13 de noviembre, Aguilar se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Será el cierre de su gira actual y, hasta ahora, el escenario más grande de su trayectoria. La fecha marca un punto de referencia en una carrera que ha crecido de forma sostenida dentro de un género donde la competencia es intensa y la tradición pesa.

Majo Aguilar tenía previsto asistir al matutino Sale el Sol este 21 de mayo, pero canceló de última hora
Majo Aguilar se prepara para su presentación en el Auditorio Nacional. (Foto: @majo_aguilar, Instagram)

Con “A Través del Vaso”, Majo Aguilar además de ampliar su catálogo: abre una nueva línea dentro de su trabajo, la banda, que podría definir la siguiente etapa de su carrera. Actualmente Majo Aguilar se mantiene como una de las voces contemporáneas que equilibran la tradición y la innovación en la música mexicana, apostando por historias que resuenan en lo íntimo y en lo colectivo.

La cantante mexicana ha logrado consolidar su carrera en el regional mexicano, destacando recientemente en Premio Lo Nuestro 2026, al ganar en la categoría Mejor Artista Femenina de Música Mexicana y Mejor Combinación Femenina por “Brujería” con Yuridia. Además, ha sido nominada al Latin Grammy (2022, 2023, 2024) y premiada en Premios Juventud.

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