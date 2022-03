Revocación de Mandato: Martí Batres recordó que la veda electoral no aplica a los ciudadanos

Martí Batres recordó que la ciudadanía sí puede hablar de la Revocación de Mandato (Foto: CDMX)

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, recordó que la veda electoral de la Revocación de Mandato no afecta a los ciudadanos que no sean personas servidoras públicas respecto a la difusión de sus preferencias relacionadas a este ejercicio de democracia participativa.

Este jueves 3 de marzo, Batres Guadarrama echó mano de sus redes sociales para recalcar que el veto a las expresiones, ya sean en favor o en contra, respecto al ejercicio de la consulta que se realizará el 10 de abril se limitan únicamente a los funcionarios, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tendría que reaccionar ante estas manifestaciones.

“La llamada veda electoral no afecta a los ciudadanos que no tienen un encargo en el servicio público, los cuales tienen toda la libertad para expresar y difundir su postura sobre si debe seguir en la Presidencia el titular del Poder Ejecutivo hasta terminar su mandato”

El INE es la única institución pública facultada para promover la Revocación de Mandato (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Esta publicación, que se hizo a través de su cuenta oficial de Twitter (@martibatres), salió en un momento coyuntural para el ejercicio de la Revocación de Mandato, pues en días recientes se desató una polémica entre los funcionarios del organismo electoral de la república con jefes de gobiernos locales abanderados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), particularmente con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y jefa directa de Batres.

Dicha controversia se agudizó a mediados de febrero, pues a partir de una queja promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Quejas y Denuncias del INE instruyó a las y los gobernadores por Morena a bajar de sus redes sociales una publicación que manifiesta su apoyo a la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cara al proceso de Revocación de Mandato, de tal modo que los morenistas acataron la instrucción.

En otras palabras, además de la jefatura de gobierno capitalina, los jefes del ejecutivo local en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas retiraron dicha publicación de las plataformas digitales en las que expresaban su opinión, esto porque podría afectar la percepción de la ciudadanía e influir de manera arbitraria en la expresión social de la consulta.

Claudia Sheinbaum recordó que aunque baje la publicación, no cambiará su determinación (Foto: CDMX)

No obstante, el 16 de febrero, la doctora Sheinbaum Pardo señaló que aunque retirara la publicación de sus redes, ella no cambiaría de postura: “El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones”, señaló.

En consecuencia, Ciro Murayama, consejero del INE, recalcó que no se le solicitó a la jefa de gobierno que cambiara de convicciones, sino que respete la Ley General de Revocación de Mandato (LGRM), misma que especifica que la única institución gubernamental con capacidades institucionales para promover dicho ejercicio es el Instituto Nacional Electoral y que cualquier otra manifestación durante el periodo de la veda debe de ser retirado.

“Apreciada Jefa de Gobierno: Se le ordenó desde el INE respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución”, escribió Murayama Rendón en su cuenta de Twitter.

Finalmente, cabe recordar que ni el propio López Obrador puede opinar de manera pública sobre esto, ya que hasta la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el instituto presidido por Lorenzo Córdova es el único facultado para hacerlo hasta que termine el proceso.

