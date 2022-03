Chumel Torres arremetió contra AMLO por masacre en Michoacán

Chumel Torres criticó de nuevo AMLO por su posicionamiento ante la masacre ocurrida en Michoacán (Foto: Cuartoscuro // Instagram @chumeltorres)

México atraviesa una ola de violencia producto de la presencia del crimen organizado en diferentes estados del país. La tarde del domingo 27 de febrero un grupo armado perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acribilló a balazos a civiles en el poblado de San José de Gracia, Michoacán.

Aunque el hecho quedó registrado en video, durante su tradicional conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya encontrado cuerpos en la escena del crimen, por lo que para él aún la masacre no ha sido confirmada.

El posicionamiento del presidente ante los hechos ocurridos en Michoacán provocó de forma casi inmediata que distintas personalidades del mundo de la política y medios de comunicación criticaran su postura y si hay alguien que dedica gran parte de su tiempo y energía en burlarse del mandatario es precisamente el influencer Chumel Torres.

“Ándale carnal, qué tranquilidad que en lugar de resolver el pedo de inseguridad y violencia, te claves en a definición de la masacre. Cero cobarde”, posteó el conductor de El Pulso de la República a través de su cuenta oficial de Twitter.

Con su característico y sarcástico sentido del humor, el influencer Chumel Torres llamó cobarde a AMLO (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

Y es que durante su conferencia matutina el Jefe del Ejecutivo no reconoció el atroz hecho sino que únicamente se limitó a asegurar que la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no cuenta con información que pudiera comprobar la presunta masacre.

“Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no los cuerpos porque se habla de 17 fusilados. (...) Todavía no tenemos información pero ya lo dan como un hecho. No se han encontrado cuerpos”, declaró el mandatario al ser cuestionado sobre los hechos ocurridos el domingo 27 de febrero en San José de Gracia, Michoacán.

Aunque el presidente exhortó a esperar el reporte oficial de la Fiscalía y del Gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se informó que cuando elementos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) arribaron al lugar de los hechos los sicarios ya había removido los cuerpos del lugar, el cual, apuntaron, se encontró recién lavado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció junto a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública durante su conferencia matutina sobre los acontecimientos del domingo 27 de febrero en Michoacán (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Tras las declaraciones hechas durante su conferencia mañanera, cientos de usuarios de redes sociales tundieron al presidente de México con mensajes de crítica y quejas a través del hashtag #LopezPerroDelNarco.

Si bien Chumel Torres ha sido a lo largo del mandato de López Obrador uno de los principales críticos de su gobierno, personajes como los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón también utilizaron sus cuentas oficiales de Twitter para arremeter en contra del mandatario y la violencia en el país.

“Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”, publicó el ex presidente panista Felipe Calderón.

El ex presidente Vicente Fox posteó en su cuenta oficial de Twitter que Andrés Manuel López Obrador ya debe de empezar actuar en contra de la violencia en el país. (Foto: Twitter / @VicenteFoxQue)

Aunque esta no es la primera vez que Chumel Torres arremete contra Andrés Manuel López Obrador, su sarcástico mensaje generó múltiples respuestas por parte de sus seguidores.

“AMLO dice que NO hay delito que perseguir en el enfrentamiento que hubo en Michoacán, porque no encontraron ningún cadáver mmm ¿entonces en Ayotzinapa tampoco hay delito que perseguir?; “Lo más triste es que aún hay gente que lo sigue justificando, que aún le cree, y que confía en que es la ‘esperanza de México’”; “Ese viejo no puede controlar ni el precio de los aguacates y los limones, que podríamos esperar”, son algunos de los comentarios que se perciben en la publicación del influencer.

En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha sido partícipe de roces de opiniones entre personajes de la política mexicana y periodistas, incluso ha dedicado espacios en sus conferencias matutinas para exhibir a sus opositores.

Mientras tanto, el país se ve sumergido en una ola de violencia que aumenta constantemente, pero al presidente parece importarle más lo que dichos personajes digan sobre él que combatir de una vez por todas este gran problema de México.

SEGUIR LEYENDO: