HSBC no participará en el proceso de compra de Banamex

El director ejecutivo global de HSBC, Noel Quinn, descartó que este banco vaya a participar en el proceso de compra de Banamex, ya que su plan de fusiones y adquisiciones se centraría en Asia.

Durante la presentación de sus resultados financieros, Quinn señaló que en México tienen un muy buen negocio, toda vez que produjo buenos rendimientos.

“No estamos buscando adquirir en México. Tenemos un buen negocio en México. Produjo rendimientos sobre el capital tangible el año pasado de alrededor del 13%. Creo que, dentro de eso, el negocio patrimonial y el negocio minorista en México tienen rendimientos inherentes más altos. Tenemos un modelo de crecimiento orgánico allí”, destacó.

El directivo resaltó que su estrategia de crecimiento se mantiene en el mercado asiático, ya que tienen un enfoque muy claro sobre dónde quieren que esté su refuerzo.

El pasado 25 de enero, el presidente del consejo de administración y director general de HSBC México, Jorge Arce, señaló que la firma estaba evaluando la compra de Banamex, ya que se trata de una franquicia muy valiosa, con muchos clientes, por lo que estaban “haciendo los números”.

“No lo hemos descartado (participar). Estamos haciendo números y todo mundo está pensando y trabajando y viendo oportunidades, eso no quiere decir nada que sea fuera de lo normal, cada quien le va a asignar un valor diferente dependiendo quién es cada posible comprador”, afirmó en una conferencia ofrecida ese día.

“Es una gran oportunidad para cualquier banco o inversionista, tratar de analizar la oportunidad, comprarlo o fusionarlo o lo que se permita en ese momento, nosotros todavía no empezamos el proceso, estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que si o que no, solo que (por) el tamaño y la importancia (del banco) hay que tener siempre lo ojos abiertos”, dijo Arce en aquel momento.

A inicios de este mes de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio algunas “condiciones o recomendaciones” para la venta de Banamex.

El mandatario federal manifestó su desacuerdo para que nuevamente sean personas extranjeras quienes se apoderen de la institución financiera, pues en varias ocasiones el jefe del Ejecutivo ha expresado su interés por “mexicanizar” al banco.

Agregó que quienes tengan la intención de adquirir el organismo mercantil deberán ser personas responsables, con un respaldo económico importante que garantice y proteja los fondos de los ahorradores.

Otra de sus recomendaciones es que los potenciales compradores no tengan adeudos fiscales con el Servicio de Atribución Tributaria (SAT), así como que paguen los impuestos que correspondan por la transacción que se realice por la venta de Banamex.

“Cuando se vendió ese banco al inicio del gobierno de (Vicente) Fox, se vendió en USD 12 mil 500 millones, y los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos, eso ya no se permite, tiene que pagar los impuestos, ésta es también otra condición o recomendación”, dijo.

Finalmente, también se pronunció porque el acervo artístico con el que cuenta el banco se mantenga en suelo mexicano.

“Ese banco tiene un acervo cultural mexicano, tiene piezas de arte de mucho valor histórico, cultural que pertenece al pueblo de México, toda fundación cultural tiene que quedar en el país, ya no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales del pueblo de México”, destacó durante una visita a Tlaxcala.

