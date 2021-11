Nuevamente, Gustavo Madero chocó contra Marko Cortés y su derrotismo rumbo a las elecciones del 2022

Las fricciones de Marko Cortés con Gustavo Madero Muñoz se hicieron presentes nuevamente (Foto: Cuartoscuro)

Las tensiones generadas al interior del Partido Acción Nacional (PAN) van en aumento. En esta ocasión, nuevamente el senador Gustavo Madero disintió del presidente del blanquiazul, Marko Cortés, y reprochó su actitud como máximo líder nacional de la agrupación partidaria.

Y es que el pasado 25 de octubre, Cortés Mendoza aseguró que las únicas posibilidades de que el PAN pueda ganar una gubernatura se reducen a una sola entidad federativa de las seis en las que habrán elecciones: Aguascalientes.

En un audio filtrado de una reunión a puerta cerrada del partido opositor se aprecia al contador Cortés decir que no es posible que el blanquiazul se lleve cualquier otra gubernatura y, en cambio, se debe de prestar empeño particular a Aguascalientes.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, cree que su partido sólo puede ganar en Aguascalientes (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

“No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca”

Por lo que enfatizó que la única candidatura con posibilidades reales es la de Aguascalientes, por lo que exhortó a su bancada a “hacerlo bien”, pues con esto sumarían tres estados gobernador por el PAN para el resto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas y contundentes, de ganar es de Aguascalientes”

Cabe recordar que este año hubo elección de gobernador en 15 entidades, de las cuales, 11 fueron para Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dos para el PAN, una para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y una para Movimiento Ciudadano (MC).

Gustavo Madero criticó nuevamente la dirigencia de Cortés Mendoza (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, en el 2022 habrá elecciones en otras seis entidades: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Es decir, después de los 21 procesos electorales intermedios de la administración de AMLO, el PAN sólo contempla su victoria en tres de ellos.

Por lo que Madero Muñoz, quien también fue presidente del PAN, condenó la actitud derrotista de su actual líder partidario y la tachó de “desafortunada y anticlimática”.

“Se niega a corregir y ceder el control del PAN y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 tmb estaremos perdidos”

Javier Corral fue otro panista que guardó distancia de Marko Cortés (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gustavo Madero difiere de Marko Cortés o que critica su liderazgo. Esto porque en dos ocasiones ya había marcado su diferencia con el líder del partido cuando rechazó hacerse cargo de la bancada del PAN en el Senado y cuando condenó los logros del albiazul en las elecciones del 6 de junio de este año.

En el primer caso, la diferencia se presentó cuando Cortés Mendoza incumplió un acuerdo interno del PAN para consolidar a los candidatos para el municipio capital de Chihuahua.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, detalló en redes sociales el presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República.

Respecto al segundo caso, es cuando Gustavo Madero aseguró que el PAN tiene “muy poco que celebrar” en relación al resultado electoral de este año.

Marko Cortés en compañía de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Ahora, el líder del PAN fue criticado por su actitud derrotista (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Los que queríamos frenar a Morena… ¡tenemos muy poco que celebrar! Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”, escribió en su cuenta de Twitter donde adjuntó un artículo que publicó en un diario de circulación nacional.

Lo cual fue secundado por Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, quien retuiteó un artículo de Madero Muñoz en el que explica a detalle cómo es que Morena fue el verdadero ganador de las elecciones del 2021.

“Entre las peores cosas que hay en la política: el autoengaño. En sentido contrario, como cauce para mejorar, la autocrítica. Este artículo (escrito por Gustavo Madero) pone el dedo en esa llaga: cómo se están magnificando los resultados de la alianza PRIAN, y en otros casos la distorsión, como autoengaño”, escribió en un RT que dio al artículo de su compañero de partido.

