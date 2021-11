Quién es quién de Frente Cívico Nacional, FRENAAA, Futuro 21, Sí por México y Va por México

Nace el Frente Cívico Nacional (FCN), quien propondrá una candidatura opositora a Morena en 2024 (Foto: Twitter / @FCN_mx)

A pocos días de iniciar la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un nuevo grupo anti 4T hizo presencia para condenar la permanencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el poder ejecutivo.

Se trata del Frente Cívico Nacional (FCN), que este sábado 27 de noviembre se presentó como un mecanismo de la sociedad civil que tiene como objetivo impulsar una candidatura opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

De tal modo que los miembros del FCN formalizaron la integración de su Comité Promotor. Por lo que esta asociación se suma a FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), Futuro 21 y Sí por México como otra asociación civil que pretende tener influencia directa en la política electoral nacional para configurar un rival contra Morena y detener las políticas que comenzó a impulsar el actual mandatario.

Sí por México buscará crear un frente único contra la 4T para las próximas elecciones presidenciales (Foto: Cortesía / Sí por México)

Muchos acudieron a la cita del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México; sin embargo, las caras de los asistentes resultaron ser viejos conocidos de la oposición en México, pues muchos de ellos ya participaban activamente en asociaciones como Futuro 21 o Sí por México: Emilio Álvarez Icaza, senador adscrito al Grupo Parlamentario Plural (GPP); Fernando Belaunzarán, ex diputado por el PRD y miembro fundador de Futuro 21; Beatriz Pagés, ex legisladora por el PRI y también fundadora de Futuro 21; Guadalupe Acosta, ex coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros.

Conforme a lo declarado por el Comité Promotor, el FCN buscará en los próximos años tener presencia en todas las entidades federativas de México y en las principales ciudades, esto para garantizar una verdadera representación del pueblo. Asimismo, señaló que se regirá bajo tres ejes esenciales.

1.- Acompañar las causas ciudadanas que supuestamente ya abandonó el gobierno federal, como los niños con cáncer, organizaciones campesinas, indígenas, víctimas de la violencia y estudiantes universitarios.

Viejos conocidos de Sí por México están en el FCN (Foto: Cortesía PRD)

2.- Construir, junto con la sociedad civil, un programa alternativo de gobierno, en el que se consulten a especialistas y académicos que conozcan los temas de vanguardia para la república. También se especificó que el programa será presentado en los próximos meses.

3.- Construir una metodología para establecer una candidatura alterna a la que promoverá Morena en las elecciones del 2024, en la que se tome en cuenta la popularidad del perfil en vez de atender a un criterio hegemónico.

En la conferencia se insistió en que el rumbo que tiene el país no está dando los resultados necesarios para sacar adelante a la población. Así mismo, adelantaron que el proceso de designación para el candidato de Morena a la presidencia será por “dedazo”, con lo cual se suprimen los procesos democráticos al interior del partido.

Por su cuenta, Álvarez Icaza aseguró que el FCN buscará dialogar con los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), PRD y Movimiento Ciudadano (MC) para prepararse para la contienda del 2024.

La FCN buscará la victoria ante el candidato de Morena para el 2024 (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Finalmente, a través de redes sociales, la asociación publicó sus logros tras la primera reunión entre dirigentes.

Recuento de los daños:

1.- Nos volvimos tendencia nacional.

2.- Nos vieron en Palacio Nacional.

3.- Causó molestia el vernos organizados y organizadas.

4.- El nerviosismo e intolerancia de ciertos personajes es muy notorio.

¡Nos veremos pronto en todo el territorio nacional!

De este modo, el frente se posiciona de manera similar a Sí por México, quien consiguió materializar la coalición Va por México, la cual contendió en las elecciones de junio de este año para contrarrestar a Morena en los diversos cargos que se sometieron a votación.

