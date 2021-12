Frente Cívico Nacional defendió al INE de “los ataques” de AMLO

El Nace el Frente Cívico Nacional (FCN) defiende al INE (Foto: Twitter / @FCN_mx)

Desde que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió posponer el proceso de la Revocación de Mandato por falta de presupuesto, este organismo descentralizado fue el centro de numerosas críticas por parte de los promotores de la llamada 4T, donde condenaron la falta de compromiso de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por el proceso consultivo al que se sometería el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por un lado, López Obrador descalificó lo señalado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien condenó el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados le aplicó al órgano electoral de México y que a partir de esta decisión, se propuso posponer el proceso consultivo. Aunado a esto, el propio mandatario nacional dijo que la ciudadanía podría organizar la Revocación de Mandato.

“Es muy buena propuesta, la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo, además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo, nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia por la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios, pero hay que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral y luego el Poder Judicial”, señaló en la conferencia matutina de este martes 21 de diciembre.

Lorenzo Córdova propuso detener el proceso de la Revocación de Mandato (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Junto con el jefe del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, suscribió la idea de que el pueblo tiene las capacidades para desarrollar este ejercicio y durante una conferencia de prensa, la doctora en ingeniería ambiental manifestó su apoyo.

“Hay una demostración de que la ciudadanía, el pueblo puede organizarse para hacer esta consulta. Claro que lo mejor es que lo organice la Institución electoral, porque está en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con el presidente, cualquiera de las dos opciones me parece bien, lo importante es que se fortalezca la democracia participativa”

Aunado a esto, Carla Humphrey, miembro del Consejo General del INE, afirmó que parte del problema en esta controversia es la aversión por parte de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a salir de su zona de confort.

“Creo que el INE, y (específicamente), los consejeros que llevan más tiempo (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama) , pero hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana”, declaró para un programa en YouTube.

El FCN es una "organización civil" que buscará perfilar un candidato presidencial para las elecciones del 2024 (Foto: Twitter / @FCN_mx)

Fue en este contexto que el Frente Cívico Nacional (FCN) salió en defensa del INE y expresó en el escrito “En defensa de la República, la Democracia y las Instituciones Democráticas”, que los responsables de terminar con la Revocación de Mandato fueron los partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por retirarle 4,913 millones de pesos al instituto.

El FCN fue creado el 27 de noviembre de este año y se denominó como un mecanismo de la sociedad civil que tiene como objetivo impulsar una candidatura opositora a Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Esta asociación se suma a FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), Futuro 21 y Sí por México, donde se comparten, además, algunos miembros de estas otras organizaciones.

En el texto publicado por esta nueva asociación anti 4T se especifica que “es inaceptable el ataque contra el INE, cuando los verdaderos responsables de afectar la consulta son Morena y sus aliados (PT y Verde) debido a la asfixia presupuestal que impusieron de manera dolosa, impusieron(sic) al INE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022″.

AMLO condenó que el INE detuviera el proceso de la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, aseguraron que el gobierno federal busca doblegar al INE, pues “en su afán de concentrar poder quiere destruir todo lo que represente un dique o contrapeso a sus abusos”.

“Con el uso perverso de su mayoría legislativa, Morena y aliados mandaron el dardo envenenado para lesionar el INE y el sistema democrático del país”

Bajo esa lógica, aseguraron que “la asfixia presupuestal no tiene otra intención más que socavar la independencia y la capacidad del árbitro de la democracia en México”.

Finalmente, el FCN llamó a la ciudadanía a defender al instituto de los embates orquestados desde el gobierno. Cabe destacar que, como era de esperarse, este mensaje fue difundido en las redes sociales de Fernando Belaunzarán y Gustavo Madero Muñoz.

