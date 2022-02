Carolyn Adams envió tierno mensaje a José Ramón López Beltrán: “Gracias por hacerme feliz”

Carolyn Adams agradeció los años que llevan de relación y la familia que han formado (Foto: Instagram/@carolyn121212)

En medio de las polémicas aclaraciones laborales, emitidas como respuesta a la investigación de sus propiedades rentadas y compradas en Houston, Texas, Carolyn Adams le envió un tierno mensaje por el Día del Amor y la Amistad a su esposo José Ramón López Beltrán.

Por medio de su cuenta de Instagram, la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió dos fotografías al lado de su pareja, las cuales estuvieron acompañadas de un versículo de la biblia y palabras de agradecimiento por estar compartiendo su vida.

“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6 Gracias por siempre hacerme feliz. Siempre con esa sonrisa y mirada que me encantan! Un corazón de oro y lleno de nobleza…único! Y me encanta que juntos somos más fuertes pero unidos somos imbatibles! Te amo muchísimo amor! Feliz día de San Valentín! #amordelbueno”, escribió la también trabajadora del sector petrolero.

Este mensaje llegó 24 horas después de haber emitido un comunicado para aclarar su situación financiera, identidad y la manera como obtuvo la casa ubicada en Conroe, misma que ha sido blanco de críticas y denuncias por un posible conflicto de interés entre el gobierno de México y la empresa petrolera Baker Hughes.

El mensaje fue por el Día del Amor y la Amistad (Foto: Instagram/@carolyn121212)

Dentro de su respuesta al caso, compartió dos capturas de pantalla de una conversación que tuvo por WhatsApp, en julio de 2019, con el agente inmobiliario que le ayudó a encontrar el inmueble. En ellas, dialogan sobre la posibilidad de adquirir la casa, a pesar de no contar con las características solicitadas por Adams.

“La ubicación de la casa no era de mi preferencia y me advirtió que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero la añadiría a nuestro ‘tour’ (...) nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quienes eran, ni su posición laboral”, detalló.

Además, aseguró que durante las últimas semanas ha sido blanco de noticias falsas debido a la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs sobre dos propiedades que la familia López-Adamas tuvieron en Texas.

“Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es FALSO”, declaró.

Quien no se quedó atrás con su aclaración fue el hijo mayor de AMLO. Con un breve comunicado, mencionó que desde 2020 trabaja para una empresa llamada Kei Partners, con la cual consiguió su visa de trabajo TN para residir en Estados Unidos.

Kei Partners confirmó que el hijo de AMLO sí trabaja ahí

No obstante, irregularidades con la página web de la compañía, fecha de fundación y vínculos con la Cuarta Transformación (4T) por parte de Daniel Chávez Morán, padre de dos de los fundadores de Kei Partners, llamaron la atención de periodistas, analistas y usuarios de redes.

Ante todo este mar de información, el presidente afirmó que la empresa en la que trabaja su hijo sí pertenece a los hijos de Chávez Morán, supervisor honorífico en el megaproyecto del Tren Maya.

“En efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya. No cobra y no tenemos relación de negocios”, ahondó López Obrador durante la conferencia de prensa matutina de este 14 de febrero.

Por su parte, durante la noche de este lunes, Kei Partners confirmó el empleo de López Beltrán y sentenció que, contrario a las versiones manejadas desde la noche del pasado 13 de febrero, la oficina existe desde el 2014, mientras que el sitio web fue adquirido en 2019, no este mismo 2022, como se manejó.

SEGUIR LEYENDO