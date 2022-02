Tundieron a senador de Morena por asistir a Super Bowl y contestó: “Soy empresario desde hace 50 años”

El senador Armando Guadiana en el Super Bowl 2022 (Foto: Twitter / @aguadiana)

Fue el senador mexicano Armando Guadiana publicó a través de las redes sociales un par de fotografías junto a su hijo en las que se les ve disfrutando del ambiente previo al juego del Super Bowl que se desarrolló en las instalaciones del estadio SoFi, en Los Ángeles, California.

En las postales, se le puede ver en lugares no muy lejos de la cancha, pues es perceptible cada detalle del emparrillado. Él vistió con una camisa morada, tirantes oscuros y su característico sombrero, mientras que su hijo fue más deportivo con playera, gorra del equipo visitante y lentes oscuros. Además, ninguno porta un cubrebocas.

“Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi Hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México! #SuperBowl56″, escribió en su Twitter oficial.

Guadiana es senador electo por el principio de mayoría relativa en Coahuila de Zaragoza. Actualmente forma parte de las comisiones de Minería y Desarrollo Regional como secretario, así como integrante de Energía, Recursos Hidráulicos, Economía y Comunicaciones y Transportes.

Armando Guadiana no tuvo reparo en responder a las críticas de sus opositores y críticos (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, las críticas de los usuarios de las redes, llegaron por su militancia y representación legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes han instaurado desde el gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, el principio de Austeridad Republicana.

“El senador de morena, que le vende carbón a la CFE! Les digo, cuando hablan de “bienestar” SÓLO se refieren al de ellos”, escribió Max Kaiser, a quien Guadiana rápidamente retó: “Con gusto lo invito a que compruebe que le vendo carbón a la @CFEmx, no perdamos la objetividad con el afán de ganar RT’s. Un saludo”.

En otro tuit, aseguró que desde hace más de 30 años se le podía encontrar en este tipo de eventos, mismos viajes y visitas que habría supuestamente pagado con recursos propios. “No me preocupa si me balconean o no. Soy un hombre transparente”, apuntó.

Por otra parte, recordaron cuando apareció en el reportaje llamado “Pandora Papers”, en el que se señaló de presuntamente haber olvidado declarar un total de 28 millones de dólares en un fideicomiso en las Islas Vírgenes.

Armando Guadiana responde polémicas en Twitter

En este sentido, aseguró que Hacienda estuvo enterada en todo momento de la creación del fideicomiso en 2007 y de la desaparición del mismo en 2014, además de que no era funcionario en ese momento.

Al periodista Javier Garza Ramos, quien hizo un comentario irónico en sus redes sociales, también le respondió. Argumentó que éste mismo ha seguido su corta carrera política, por lo que “sabes que asisto a estos eventos desde siempre y sin necesidad de recursos públicos”.

Y respondió también a la periodista Verónica Calderón, a quien aseguró que es empresario desde hace más de 50 años, y no ha necesitado recursos públicos para sus viajes de entretenimiento.

“Asisto a estos eventos con las utilidades que genero como Empresario desde hace más de 50 años”, tuiteó al usuario @ArneTheFarmer, quien le cuestionó si se trató de un viaje con recursos públicos que le dan por vender carbón a la CFE. “No le vendo carbón desde 2017″, sentenció.

Por último, aclaró al usuario @ChrisHorror que acude a los partidos de Super Bowl desde aproximadamente el número 13, disputado el día 21 de enero de 1979 en el estadio Miami Orange Bowl de la ciudad de Miami, Florida.

El senador Armando Guadiana en el Super Bowl 2017 y 2020 (Foto: Twitter / @aguadiana)

A pesar de que sus dichos han sido cuestionados, en las redes sociales se puede ver que por lo menos desde 2017, ha publicado fotografías que sus asistencias al Super Bowl, donde destaca una de sus más recientes publicaciones en 2020.

Fue en 2017 cuando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) seleccionó al empresario Armando Guadiana como su candidato a la gubernatura de Coahuila, donde perdió frente a Miguel Ángel Riquelme Solís del PRI. En 2021 lo intentó de nuevo pero ahora como alcalde de Saltillo, pero se quedó de nuevo en la línea.

