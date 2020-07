El senador de Morena, Armando Guadiana, admitió haber impulsado compras masivas de carbón por parte de la CFE

(Foto: Cuartoscuro)

El senador de Morena, Armando Guadiana, celebró el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la cual comprará 2 millones de toneladas de carbón a 75 productores en la Región Carbonífera de Coahuila, donde él tiene presencia.

De acuerdo con el periódico Reforma, aunque aseguró que sus empresas mineras no serán beneficiadas de las ventas a la Comisión Federal de Electricidad, el legislador admitió que impulsó esta política de la empresa productiva.

Sin tapujos, Guadiana Tijerina admitió que abogó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante Manuel Bartlett, director de CFE, por la adquisición de carbón para impulsar la reactivación de la zona, lo cual beneficiaría a unos 3,000 trabajadores y unos 15,000 indirectos, explicó el senador.

“El anuncio de la CFE es el espíritu de lo que se le comentó al Presidente, al menos lo que yo le comenté: Que se hiciera una repartición de lo que fueran a dar, primero a los más pequeños y luego los medianos. Se le pidió al Presidente y más justa no puede ser la repartición”, dijo en entrevista.

En la imagen, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, Manuel Bartlett. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Al preguntarle si él llegó a interceder para que la CFE comprara carbón, el senador morenista lo admitió sin ambages.

“¡Claro! Pues yo estuve siempre empujando sobre eso, y todo mundo sí estuvimos empujando en el tema, pero al final de cuentas hicieron caso y se les está haciendo justicia, primero, a los más pequeños y luego a los medianos”, aseguró.

“Evidentemente, nosotros no nos beneficiamos de esto porque nosotros somos un poquito medianitos, pero al menos en las empresas donde yo soy socio, yo les pedí que no se inscribieran porque al rato van a decir, como anduve empujando en el tema, que para beneficio personal”.

El senador por Coahuila dijo que necesitaba “insistir en que, desde febrero de 2016, las empresas de las que él es socio “no le vendemos un kilo de carbón a Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, fundamentalmente, a la venta a empresas privadas”.

“Yo les dije a las empresas que no participaran”, insistió.

Aclaró que la intervención que tuvo ante el presidente fue para ayudar a la reactivación de la Región Carbonífera, y no por asuntos personales.

“Porque por ahí salieron unas gentes, altos funcionarios del sexenio pasado, diciendo que yo me iba a beneficiar; pero no es así, no tenemos la misma forma de actuar. Yo soy minero desde hace 40 años, pero no solamente en la actividad del carbón, sino en otra actividad minera”, señaló.

El pasado mes de junio, el senador urgió a la empresa productiva del Estado a realizar cuanto antes la licitación de compra de carbón , ya que más de 3,000 trabajadores directos y 15,000 indirectos, estaban siendo afectados económicamente ante la falta de soluciones por parte de la CFE.

En ese momento, Armando Guadiana Tijerina lamentó la cancelación de contratos por parte la CFE con las Minas de Río escondido, ubicadas en los Municipios de Nava y Piedras Negras y que representan 2 mil empleos directos y 5 mil indirectos, contando también 400 trabajadores mexicanos en Eagle Pass, Texas.

