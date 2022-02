La pausa ya empezó: la embajadora Martha Bárcena advirtió sobre un enfriamiento en la relación de México con España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

La nueva polémica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre su idea de “hacer una pausa” a las relaciones entre su país y España ha despertado la indignación en diversos sectores, tanto a nivel nacional como desde el mismo Madrid, desde donde la cancillería española dijo rechazar tajantemente tales dichos. Desde el lado mexicano, una de las voces más activas sobre el tema ha sido la embajadora eminente Martha Bárcena, quien durante su carrera diplomática estuve al frente del Consulado mexicano en Barcelona.

El presidente posteriormente negó que fuera a hacer oficial la idea de dicha pausa, pero la exembajadora de México en EEUU, advirtió en una charla con el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva que, debido a la gravedad de lo dicho, probablemente esa pausa ya empezó, por lo que existe el riesgo de que se avecine un enfriamiento en las relaciones.

“De repente sale esta sorpresa de la pausa, yo quiero creer que será corta, que servirá para darse cuenta de que hay un sentimiento en ambos pueblos de que tenemos que recomponer las relaciones, ver para adelante”, señaló.

(Captura de pantalla: Twitter/Martha_Barcena)

Asimismo, la experta en diplomacia recordó que ni siquiera “existe el término de pausa entre las relaciones de dos países” entre los códigos y términos diplomáticos. “El término pausa o pausar las relaciones no existe en la diplomacia. Estuve buscándolo en libros, en diccionarios diplomáticos, etcétera; afortunadamente el presidente dijo claramente que no habrá un rompimiento de relaciones porque llevaría a una situación sin precedentes”.

En todo caso, abundó, el término es el de congelamiento de relaciones, lo que conllevaría la suspensión de reuniones de alto nivel, encuentros programados y el final de la figura de embajadores entre ambas naciones.

Entonces insisitiò: “Una cosa son problemas, con específicos, con empresas, y otra cosa es que se diga que se ponen en pausa relaciones con una nación, con un pueblo como España”, indicando que en caso de que se tengan acusaciones y las pruebas de actos de corrupción entre altos funcionarios de empresas o del gobierno, lo que se debería hace es armar casos legales y llevarlo a tribunales, en lugar de todo un conflicto diplomático.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo español Pedro Sánchez (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó es te jueves haber sugerido una ruptura en las relaciones entre México y España, tras el pronunciamiento en el cual recomendaba poner “una pausa” a los vínculos de ambas naciones. “Lo que dije es: ‘Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Vamos a serenar la relación. (...) No hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo”.

En la conferencia del 09 de febrero, mientras retomaba el tema de la Reforma Eléctrica, el mandatario aseguró que México “necesita un respiro” de las relaciones diplomáticas con el país europeo, de tal manera que “no continuaran los desfalcos” en tierra azteca. “Es nada más irnos despacio, darnos una pausa. Nos conviene una pausa por un tiempo (...) Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben”.

Mientras que, mediante un comunicado colocado en su página de internet, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, rechazó de manera tajante a las “descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas”.

Resaltó que España y México “somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos”. El Ministerio español apuntó que más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos radican en ese país europeo, al tiempo que destacó que España es el segundo inversor en México y cuenta con 7 mil empresas en el país.

“La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones”, destacó el comunicado. “España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El Gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”, finalizó de manera contundente el texto diplomático.

En tanto, para las relaciones diplomáticas con otros países, Bárcena Coqui indico que se tiene que tener clara “la estrategia para adelante porque seguir litigando con una diplomacia de megáfono y en donde lo que se teje por un lado, se desteje por otro. No es una política exterior eficiente para el país y tampoco ayuda al prestigio de México”.





