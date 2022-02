Militantes de Morena expulsaron a Mario Delgado de Aguascalientes con abucheos y “huevazos”

Mario Delgado fue a presentar a Nora Rubalcaba como precandidata a la gubernatura del estado (Fotos: Morena//@JLM_Noticias)

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Aguascalientes expulsaron a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, con abucheos y “huevazos” tras la presentación de Nora Rubalcaba como precandidata a la gubernatura del estado.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento exacto en el que los manifestantes, con pancartas en mano y gritos de rechazo, le lanzaron huevos al vehículo del político morenista, quien se retiraba del restaurante donde se realizó una conferencia.

Los inconformes también expresaron su descontento debido a que no se ha asignado oficialmente una dirigencia estatal, misma que debería estar a cargo de Eulogio Monreal; sin embargo, se encuentra en funciones como delegado tras la salida de Aldo Ruiz. “Eulogio Monreal la militancia morenista te quiere… fuera!”, se leía en las pancartas.

Asimismo, los mensajes también fueron dirigidos contra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien se ha reunido con varios políticos importantes de la Cuarta Transformación (4T) con miras en las elecciones el 2024 para convertirse en presidente.

Los militantes estaban inconformes por no tener una dirigencia estatal (Foto: Twitter/@azucenau)

Esta es la segunda vez que militantes de Morena repudian y abuchean a Mario Delgado en menos de una semana. La ocasión anterior ocurrió el pasado 29 de enero durante un acto realizado en La Laguna, Durango.

Fue en plena ceremonia para entregarle a Alma Marina Vitela Rodríguez su constancia como precandidata única para la gubernatura del estado, cuando hombres y mujeres irrumpieron el evento para lanzarle consignas como “¡corrupto!”, “¡vendido!”, “¡traidor!”, así como “¡fuera, fuera!”, lo cuales fueron grabados y difundidos en redes sociales.

De acuerdo con la información que circuló acerca del incidente, los militantes estaban inconformes por los resultados de las encuestas para elegir a Vitela Rodríguez como abanderada de la autollamada 4T, la cual calificaron como “imposición”.

Asimismo, en medio de las consignas y reclamos se escucharon gritos divididos en apoyo al senador José Ramón Enríquez y otros más a Marina Vitela.

En cuanto salió del lugar, Mario Delgado buscó mantener un diálogo con los manifestantes, pero no se logró, por lo que decidió abandonar el sitio mientras era resguardado por elementos de seguridad, lo que no impidió que provocara un zafarrancho mayor.

Mario Delgado ha sido duramente criticado por supuestamente manipular las encuestas en Morena (Foto: Twitter/@JLM_Noticias)

Posteriormente se dio a conocer que un adulto mayor fue golpeado por los elementos de seguridad, según detallaron medios reporteros locales.

“(Me golpearon) Unos hombres corpulentos de Mario Delgado. Me golpearon y me sacaron de una puerta lateral solo porque le dije ‘eres un marrano por las cochinadas que has hecho dentro de Morena. Y con eso’”, aseguró el adulto mayor (que no ha sido identificado) a través de un video.

Cabe señalar que Morena se encuentra en la que tal vez se podría catalogar como su peor crisis interna desde que llegaron al poder en 2018, pues un sector de los integrantes del partido guinda no están nada conformes con el accionar de Mario Delgado y las encuestas que utiliza para elegir a sus candidatos y precandidatos.

Uno de los escándalos más grandes realizado por la dirigencia de esta fuerza política fue colocar, a como diera lugar, a Félix Salgado Macedonio como el candidato para la gubernatura de Guerrero a pesar de tener denuncias penales en su contra por presunto abuso sexual.

Otro de los casos que más ha causado eco sucedió a finales del 2021, cuando la senadora Susana Harp Iturribarría denunció públicamente al dirigente nacional por manipular las encuestas y colocar a Salomón Jara como candidato de Oaxaca en lugar de a ella.

