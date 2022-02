Los mejores memes que dejó el Día Internacional del Abogado

El meme del momento también estuvo presente (Fotos: Twitter/@laboladepelo/@ottojsus/@jOkAmE)

Pese a que no es la fecha oficial en México, muchos juristas celebraron este jueves 3 de febrero el Día Internacional del Abogado. De acuerdo a algunas instancias internacionales, se dedicó esta conmemoración para recordar el importante trabajo que realizan las personas que estudiaron y laboran en todo lo relacionado a la impartición de justicia.

Para ninguna persona es novedad que el derecho sea una de las profesiones más importantes en cualquier sociedad, pero poco llegan a conocer de dónde surge el vocablo que da origen al segundo nombre que muchos tienen.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (REA), el término abogado proviene del latín advocatus, que refiere a un sonido que se utilizaba en la antigua Roma como realizar un llamado de auxilio, por lo que hace referencia a aquellos profesionistas que se dedican a defender, por escrito o de palabra, los intereses o causas de la sociedad.

La SCJN es el lugar donde más abogados trabajan en una dependencia federal (Foto: EFE/Suprema Corte de Justicia de la Nación)

No obstante, en el país la celebración se da cada 12 de julio, puesto que hace honor a algunos sucesos que ocurrieron a lo largo de la historia, en donde los abogados tuvieron un papel importante para la conformación del estado de derecho que rige a México.

Por lo cual, la conmemoración nacional tiene su origen en los tiempos de La Colonia, cuando lo que hoy se conoce como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todavía era nombrada como la Real y Pontificia Universidad de México.

Un 12 de julio de 1533, cuando la educación en la Nueva España seguía fuertemente ligada a las instituciones religiosas, Fray Bartolomé Frías y Albornoz impartió la primera cátedra de Derecho en todo el continente americano, donde instruyó a sus alumnos con los principios fundamentales del Derecho Romano entre otros temas.

La UNAM fue la primera universidad en América Latina en impartir una clase de derecho (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

No obstante, que la fecha no coincidiera con la celebración nacional no fue un impedimento para que los internautas dejaran volar su imaginación y crearan memes sobre este día.

Al parecer, aunque es un día de celebración, algunos juristas aseguraron que la vida en el derecho no es tan grata y les ha quitado el ánimo de seguir viviendo:

(Foto: Twitter/@laboladepelos)

No obstante, eso no solo se dio en el sector de egresados, sino también en los estudiantes, especialmente en aquellos que se encuentran realizando la tesis para poder obtener el grado de licenciatura:

(Foto: Twitter/@flatwhitedoble)

También aparecieron los haters de la profesión, mismos que no se mostraron tan contentos por la celebración de este jueves 3 de febrero:

(Foto: Twitter/@MissPalabritas)

(Foto: Twitter/@MexSpringfield)

No obstante, muchos dejaron a un lado a los que no están de acuerdo y prefirieron hacer referencia al legado que los abogados han dejado en el mundo de las artes, pues la abogacía ha sido inspiración para muchos personajes en caricaturas o como bases de la personalidad de algunos superhéroes:

(Foto: Twitter/@ottojsus)

(Foto: Twitter/@marvelmx)

Otros internautas fueron sinceros y reconocieron qué fue lo que les llevó a estudiar dicha licenciatura…no mintieron y sentenciaron que la ausencia de matemáticas fue un factor que influyó:

(Foto: Twitter/@jOkAmE)

Mientras que más usuarios también quisieron presumir cómo es el tiempo libre u ocio de los abogados, ya que, dijeron, tienen que buscar muchas más alternativas que otras profesiones:

(Foto: Twitter/@heriisilme)

Otros quisieron presumir cuáles son las “verdaderas” preocupaciones que tiene una persona que decide dedicarse a la impartición de justicia al interior de la sociedad:

(Foto: Twitter/@AntonioSaiyajin)

También estuvieron los que se preocuparon por el bajo ánimo, así que sondearon cuál es el sentimiento que invade a la mayoría de los egresados, estudiantes y prospectos de abogados:

(Foto: Twitter/@SimpsonitoMX)

Finalmente, estuvieron los que hicieron chistes sobre conceptos técnicos como “sacar del bote” o “embargar”, bromas que han estado presentes desde hace mucho tiempo:

(Foto: Twitter/@JavoPuig)

(Foto: Twitter/@ImpunidadCeroMx)

