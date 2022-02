Alberto Baillères: quién acuñó la famosa frase “Soy totalmente Palacio”

Las tiendas de El Palacio de Hierro pertenecen a Grupo Bal, y su dueño, Alberto Bailléres, falleció el pasado jueves. Foto: Tomada de Instagram elpalaciodehierro

El jueves por la noche, el mundo de los negocios de México se conmocionó al enterarse de la muerte de uno de los empresarios más acaudalados de México, Alberto Baillères, quien fue dueño de Grupo Bal.

Baillères murió a los 90 años, y el año pasado se había jubilado y dejado al frente de sus negocios a su hijo Alejandro Baillères. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, lamentó la muerte del magnate, y explicó que tenía 20 años de conocerlo, además de que lo visitó en su casa hace poco más de medio año, y que ayer se comunicó con sus familiares en cuanto supo que había muerto.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestros abrazos, a María Teresa Juan, a Tere su esposa de Don Alberto, a todos sus familiares”, expresó el mandatario.

“Conocí a Don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, dijo AMLO.

El empresario era el cuarto hombre más rico de México. (Foto: ITAM)

También relató que el empresario le confesó que entregaría sus empresas a su hijo Alejandro e incluso, que convivió en su casa hace poco tiempo.

“En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación. nos teníamos confianza al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas, su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro (...) Estuve con él en su casa hace como 6 meses u 8 meses, comiendo, ya estaba enfermo y hace muy poco, el 9 de diciembre, se conectó ante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, donde se llevó a cabo una comida”, recordó.

Dijo que se trataba de uno de los hombres más importantes del país.

Baillères estuvo, por 54 años, al frente de Grupo Bal, un conglomerado que concentra a las mineras Peñoles y Fresnillo, la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), la casa de bolsa ValMex, la empresa Espectáculos Taurinos de México, además de los grandes almacenes Palacio de Hierro.

El presidente López Obrador lamentó su muerte en la conferencia mañanera de este viernes. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Justamente, esta última empresa tiene un slogan que se popularizó: Soy Totalmente Palacio. Según una nota publicada en el portal Alto Nivel, dicho slogan fue acuñado por una publicista Ana María Olabuenaga, quien supo reponerse de un fracaso para convertirse en un referente de las campañas de las grandes marcas.

Según el medio, fue en el año de 1997, cuando Olabuenaga presentó la campaña de Soy Totalmente Palacio a Alberto Baillères González, quien en ese momento era el presidente de Grupo Bal, y quien en ese momento contaba con siete tiendas de El Palacio de Hierro en la Ciudad de México.

Según la nota, Baillères , en un principio dudó si sería buena idea utilizar dicho slogan para una campaña, pues pensaba que por la extensión de la frase, no era tan fácil que la mente de los consumidores la retuviera. Ana María pidió un voto de confianza a Baillères , y este aceptó, lo que dio un gran éxito a la tienda. Dicha campaña, basada en mensajes de alta penetración, no solo posicionó al Palacio de Hierro como una de las tiendas departamentales líderes, sino que marcó un antes y un después en el quehacer publicitario en el país.

Sin embargo, en la página oficial del Palacio de Hierro se cuenta otra historia. Ahí, se cuenta cómo fue que comenzaron las tiendas y se explica que en el año de 1996, fue el mismo Baillères quien acuñó la frase, la cual se convirtió en todo un estilo de vida.

