Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter: lamentó el fallecimiento de Alberto Baillères

(Foto: Cuartoscuro)

El expresidente Enrique Peña Nieto, reapareció en Twitter en donde lamentó el fallecimiento del empresario mexicano, Alberto Baillères.

A través de su cuenta oficial, el exmandatario mexicano -quien radica en España-, escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento de Don Alberto Baillères González, destacado empresario, promotor de la educación y el desarrollo económico de México. Mis sentidas condolencias para su familia . Descanse en paz”.

Otro de los expresidentes que reaccionó a la muerte del empresario mexicano fue Felipe Calderón, quien también a través de su cuenta de Twitter, se sumó a las condolencias a la familia de Baillères González.

“Con profundo pesar me entero del fallecimiento de Don Alberto Bailleres. Mis más sentidas condolencias a su esposa, hijos y nietos. Un abrazo a quienes participaron de una u otra forma en sus muchas obras, en especial a maestros, alumnos y exalumnos del ITAM. Descanse en paz”, escribió Calderón Hinojosa.

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también lamentó la muerte del dueño de empresas como El Palacio de Hierro y Grupo Peñoles.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestros abrazos, a María Teresa Juan, a Tere su esposa de Don Alberto, a todos sus familiares”, dijo López Obrador desde Tlaxcala, en donde realizó su conferencia matutina.

“Conocí a Don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto” , recordó AMLO.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

Resaltó que el empresario le confesó que entregaría sus empresas a su hijo Alejandro e incluso, que convivió en su casa hace poco tiempo e incluso destacó la importancia de Baillères González.

“Estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México… Esto lo quería dejar de manifiesto y vamos a mantener siempre el apoyo a las empresas mexicanas, desde luego no podemos cerrarnos, tenemos que recibir inversiones extranjeras”, aseveró.

Alberto Baillères González falleció el jueves 3 de febrero a los 90 años de edad.

Logró consolidar una fortuna valuada en USD 10 mil 480 millones, según la última actualización de la clasificación anual de multimillonarios mexicanos, realizada por Forbes.

Foto: ITAM

Según la revista financiera, durante el último año su riqueza incrementó más de 60% gracias a sus negocios adscritos en el ramo de la minería y de la producción de plata a través de su compañía Industrias Peñoles.

Entre sus empresas destacan El Palacio de Hierro, GNP y Grupo Peñoles, además de que fue fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En 2015 fue merecedor de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

