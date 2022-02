Alberto Baillères: el día que AMLO lo nombró parte de la “mafia del poder”

AMLO dijo que se trataba de la pérdida de uno de los hombres más importantes del país. FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM

Luego de que el jueves por la noche falleciera uno de los empresarios más ricos de México, Alberto Baillères González, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó su fallecimiento durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, pues, dijo, se perdió a uno de los empresarios más importantes de México.

AMLO mencionó, desde Tlaxcala, en donde se llevó a cabo su conferencia de prensa, que conoció a Baillères desde hace más de 20 años, y explicó que ayer por la noche se comunicó con sus familiares, además de enviarles el pésame.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestros abrazó, a María Teresa Juan, a Tere su esposa de Don Alberto, a todos sus familiares.

“Conocí a Don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”.

Alberto Bailléres era la cuarta persona más rica de México. (Foto: ITAM)

Dijo que el magnate le confesó que entregaría sus empresas a su hijo Alejandro, y que incluso, había convivido en su casa hace poco más de medio año. “En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación. nos teníamos confianza al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas, su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro (...) Estuve con él en su casa hace como 6 meses u 8 meses, comiendo ya estaba enfermo y hace muy poco, el 9 de diciembre, se conectó ante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, donde se llevó a cabo una comida”, recordó.

El presidente López Obrador se expresó muy bien del fallecido millonario, sin embargo, no siempre fue así, pues hubo un tiempo en que, incluso, lo clasificó como parte de la “mafia del poder”, un grupo de personajes de la política y del mundo empresarial mexicanos, a los que considera como sus “adversarios”, y quienes, ha declarado, practican el modelo económico neoliberal.

Antes de llegar al poder, en 2018, el presidente López Obrador repetía constantemente, como ahora, que estaba en contra de la mafia del poder. Además, aseguraba que quienes formaban parte de ese grupo reducido, pero poderoso, querían impedir que él y su movimiento llegaran a la Presidencia de México.

Incluso, el político de origen tabasqueño, llegó a lanzar un spot de Morena, en donde decía que “están muy nerviosos los de la mafia del poder porque Morena está creciendo como la espuma”. En uno de los libros de su autoría, titulado La mafia que se adueñó de México… y el 2012, el fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desarrolla la idea de la supuesta mafia del poder. Según AMLO en su libro, son 30 personajes en total, los que forman parte de este círculo: 16 hombres de negocios, 11 políticos y tres tecnócratas, todos ellos encabezados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El presidente López Obrador, ha declarado en varias ocasiones, que el grupo al que llama Mafia del Poder, está encabezado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

López Obrador explica que el régimen de lo que llama mafia del poder, se inició con el expresidente Miguel de la Madrid, que gobernó el país de los años 1982 a 1988, justo antes de que iniciara el sexenio de Salinas de Gortari. En la presentación del libro, mencionó los siguientes nombres: “Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Baillères, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga, Carlos Peralta, entre otros potentados, además de políticos como Diego Fernández de Cevallos, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo, y tecnócratas como Francisco Gil, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe”.

Sin embargo, con el tiempo el mandatario al parecer ha cambiado de opinión, pues actualmente lleva una relación muy cercana con algunos de estos empresarios, como es el caso de la persona con más dinero en el país, que es Carlos Slim Helú, a quien incluso se le han encargado algunas obras públicas, como es el caso del Tren Maya, así como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga y el mismo Alberto Baillères .

También en abril del 2021, cuando Alberto Baillères anunció su jubilación, a los 89 años, luego de 54 años al frente de Grupo BAL, el presidente López Obrador celebró el relevo, pues se dio a conocer que el hijo del empresario, Alejandro Baillères, tomaría las riendas de las empresas de su padre. “Una buena noticia, se terminó el proceso de entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Bal, después de 54 años de presidencia de Alberto Baillères entrega la estafeta a su hijo a Alejandro Baillères”, dijo el presidente en aquella ocasión.

