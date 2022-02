AMLO lamentó la muerte de Alberto Baillères, uno de los hombres más ricos de México

Foto: EFE

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Alberto Baillères González, uno de los hombres más ricos del país.

Desde Tlaxcala, en donde realizó su conferencia mañanera, el mandatario federal expresó su pésame por la muerte del empresario, a quien dijo, conocía desde hace más de 20 años.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestros abrazó, a María Teresa Juan, a Tere su esposa de Don Alberto, a todos sus familiares”.

“Conocí a Don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto” .

Foto de archivo/ Presidencia de México/ vía REUTERS

Resaltó que el empresario le confesó que entregaría sus empresas a su hijo Alejandro e incluso, que convivió en su casa hace poco tiempo.

“En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación. nos teníamos confianza al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas, su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro (...) Estuve con él en su casa hace como 6 meses u 8 meses, comiendo ya estaba enfermo y hace muy poco, el 9 de diciembre, se conectó ante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, donde se llevó a cabo una comida”, recordó.

López Obrador resaltó la importancia de Baillères González “estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México…. Esto lo quería dejar de manifiesto y vamos a mantener siempre el apoyo a las empresas mexicanas, desde luego no podemos cerrarnos, tenemos que recibir inversiones extranjeras”.

Información en desarrollo…