“Lamentablemente previsible”: Damián Zepeda criticó la resolución de la SCJN en la Revocación de Mandato

Damián Zepeda señaló una supuesta pérdida de autonomía en la SCJN (Foto: Cuartoscuro)

Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la Revocación de Mandato era “lamentablemente previsible”, pues se promovieron, desde el legislativo federal, perfiles afines al gobierno de AMLO.

Y es que la Sala Superior de la SCJN rechazó, con una votación siete a cuatro, modificar la pregunta que se aplicará en el proceso consultivo organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ya que el segmento que dice “o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo”, de acuerdo con un ministro, propiciaba a la “Ratificación” en vez de la “Revocación”.

Sin embargo, las y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Así como las ministras Norma Lucia Piña y Margarita Ríos Farjat optaron por la negativa, algo que generó revuelo en la llamada oposición parlamentaria, donde Acción Nacional es la expresión política más grande.

La SCJN decidió no cambiar la pregunta de la Revocación de Mandato (Foto: EFE)

De tal modo que un grupo de reporteros abordó a Zepeda Vidales en las instalaciones del Senado y le preguntaron sobre la determinación de la máxima autoridad judicial de México, a lo que él respondió que no le sorprende este tipo de veredictos, pues la SCJN ha perdido su autonomía respecto al poder ejecutivo federal.

“Me parece que era, lamentablemente, muy previsible la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

También refirió que esto atiende a la falta de voluntad y capacidad organizativa al interior del legislativo, pues fue ahí en donde se ratificaron a los magistrados afines a la administración de la llamada 4T.

AMLO será el primer presidente en someterse a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

“¿Y qué esperaban? pues si se lo hemos dicho muchas veces. Esas decisiones lamentables no se decidieron ahorita que la corte las votó, se decidieron cuando este Senado decidió nombrar ministros y ministras afines al presidente López Obrador”

Bajo esa lógica, el secretario de la primera Comisión Permanente señaló que cuando ocurrieron las votaciones en el legislativo era el momento de luchar; sin embargo, como eso no ocurrió, el senador dijo ya no se debe de lamentar algo que no se pudo “defender con los votos”.

“Ya basta de nombrar en órganos autónomos y en poderes independientes a perfiles que son afines políticamente a este gobierno”, reiteró. Con esta perspectiva planteada, Demían Zepeda llamó a defender la autonomía de la SCJN desde el Senado de la República para “no lamentarse después”.

Damián Zepeda recordó sus diferencias con el gobierno de AMLO (Foto: EFE / José Méndez)

Con el mecanismo de la Revocación de Mandato puesto en marcha, el panista dijo que la ciudadanía está invitada a participar en caso de que así lo desee. También recordó las numerosas diferencias que ha tenido con el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que espera que se vea manifestado, de alguna manera, el descontento de algún sector social que resultara afectado en la expresión del ejercicio consultivo.

Finalmente, cabe recordar que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, señaló que aún con la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para aumentarle el presupuesto para llevar a cabo la consulta de la revocación, ésta se hará sin pretexto alguno.

Sin embargo, señaló que puede presentarse con un desapego a la calidad con la que se está acostumbrado a trabajar en el organismo electoral de México, pero confió en que el instituto que dirige hará lo mejor que pueda con los recursos con los que cuenta.

