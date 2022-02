Revocación de Mandato: SCJN rechazó modificar la pregunta para la consulta de AMLO

SCJN rechazó modificar la pregunta para la consulta de Revocación de Mandato (EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó modificar la pregunta para la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que se realizará el próximo 10 de abril, por lo que se mantendrá redactada como se acordó en el Congreso de la Unión.

Esto, debido a que el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que pretendía eliminar una parte de la pregunta, no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para modificarla, pues sólo votaron a su favor siete ministras y ministros.

Los ministros que avalaron el proyecto fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Así como las ministras Norma Lucia Piña y Margarita Ríos Farjat.

En tanto, los ministro que votaron por declarar la validez de la pregunta son Loretta Ortiz Ahlf; Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mosaa, y Arturo Zaldívar, presidente del Máximo Tribunal del país, quien señaló que el proyecto parte de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

Arturo Zaldívar señaló que el proyecto parte de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados" (Foto: Presidencia de la República)

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, argumentó.

De acuerdo con el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, se proponía declarar la invalidez del artículo 19 de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), fracción quinta en la porción “o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo”, para evitar que se manipule y confunda con una “ratificación”.

Con ello, se busca acotar la pregunta de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Información en desarrollo

