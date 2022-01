Javier Lozano contra Ignacio Mier Velazco por declaraciones sobre Reforma Eléctrica: “Me avergüenza”

Javier Lozano refirió que Ignacio Mier y Miguel Barbosa son "una vergüenza" para Puebla (Fotos: Cortesía Morena/Facebook/Javier Lozano)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, y sus declaraciones a favor de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter, el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que se avergüenza de sus paisanos, no solo Mier Velazco, sino también el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por su participación en el proyecto de la Cuarta Transformación.

Volviendo al líder de Morena, aclaró que las palabras que pronunció a favor de la reforma son una “semejante estupidez”, especialmente su desaprobación a las sociedades de autoabasto energético, por lo cual recalcó que le causó vergüenza compartir gentilicio por el lugar de nacimiento.

“Yo confieso, ante esta apreciable comunidad, que el tipo que pronunció semejante estupidez, es mi paisano poblano @NachoMierV. Me avergüenza. No digo que lo perdonen. Solo piensen que no todos en mi tierra son como él y @MBarbosaMX”, redactó este domingo 30 de enero.

El controversial panista volvió a utilizar su cuenta de Twitter para criticar a las 4T (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que este domingo, Ignacio Mier despotricó contra las sociedades de autoabasto energético, ya que las acusó de crear un “monopolio fraudulento, mentiroso y abusivo”; situación que fue permitida a raíz de la reforma eléctrica que se aprobó en 2013 durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por medio de un comunicado de prensa, el morenista aseguró que dichas sociedades, las cuales actualmente se asociaron con Eólica del Sur, compran un 95% de su energía eléctrica pagando solamente el 4% por la transmisión, distribución y capacidad.

Ante tal panorama, Mier Velazco refirió que promoverá la propuesta de AMLO por medio de giras en toda la República Mexicana, ya que buscará defender a las más de 47 millones de familias mexicanas que pagan el 45% de su recibo, mientras que las empresas extranjeras están más subsidiadas.

“¿No es abuso que un grupo de grandes consumidores paguen solamente un 4% y 47 millones de familias mexicanas paguen un 45% del costo de su recibo de luz por la transmisión, distribución y capacidad”

Ignacio Mier indicó que defenderá la reforma de AMLO por toda la república (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Además, el líder de Morena en la Cámara Baja celebró que en las giras vaya a estar presente el mandatario mexicano, ya que aseguró que será fundamental su figura para que la ciudadanía vuelva a estar cerca y al pendiente de las decisiones que la 4T está tomando.

“Esta decisión, sin duda, fortalecerá al movimiento que ha emprendido la sociedad y los legisladores en varios estados del país, para dar a conocer los objetivos principales de la reforma eléctrica que se debate en la Cámara de Diputados”, explicó.

Agregó que en las asambleas informativas también participarán los legisladores de Regeneración Nacional; hasta el momento, se tienen planeadas 162 en 28 estados de la república, por lo que destacó que es un proyecto cercano al pueblo.

Ignacio Mier recordó la reforma de 2013 (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

“Eso (las asambleas informativas) habla de la importancia que le estamos dando a este tema. Nosotros no vamos a actuar como la oposición que en el año 2014 que, durante la madrugada y en 40 minutos, aprobaron un atraco a la nación”

Finalmente, sentenció que en el sexenio pasado “ni nos dijeron en qué consistía”, puesto que solo se notificó, dijo, a través de la televisión que ya había nuevas reglas en el terreno energético. Asimismo, acusó de que hubo mentiras pues nunca se implementaron las energías limpias que se prometió.

