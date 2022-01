Lorenzo Córdova respondió a las críticas tras plenaria del PAN: “Es mi deber reunirme con los partidos”

Lorenzo Córdova sostuvo que las reuniones con actores políticos son parte del papel que juega como árbitro electoral (Foto: INE)

Luego de asistir a la plenaria con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, las críticas y burlas no le han dejado de llover al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien sostuvo que las reuniones con actores políticos son parte del papel que juega como árbitro electoral.

Durante la plenaria con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara Baja, el consejero afirmó que las reuniones de la autoridad electoral con militantes, funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas son parte de la normalidad en el sistema democrático, “malo sería que éstas no ocurrieran”, agregó.

“Es una responsabilidad, un derecho y también un deber del presidente del Instituto Nacional Electoral reunirse con las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas sin excepción”

Córdova Vianello aseguró que este tipo de actividades no alteran la imparcialidad con la que se conducen los árbitros electorales (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

En su participación, Córdova Vianello aseguró que este tipo de actividades con partidos políticos no alteran la imparcialidad con la que se conducen los árbitros electorales, pues las resoluciones que ha realizado “dan cuenta de la imparcialidad y de la falta de sesgo político con que se maneja el INE y que algunos actores pretenden atribuirle”.

Al contrario, continuó el funcionario, sería una mala señal que el presidente del órgano electoral se rehúse a reunirse con los partidos y no acuda a las invitaciones por parte de las bancadas parlamentarias de ambas Cámaras.

En los recintos del Poder Legislativo “se discuten y definen los destinos de la nación, más en un contexto en el que existen discusiones en materia de presupuestos a las autoridades comiciales y se ha anunciado una reforma electoral”, explicó.

En este sentido, detalló que del 2016 a la fecha ha acudido como interlocutor a 11 reuniones plenarias de legisladores, tanto senadores como diputados, de los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC).

El mandatario federal pidió mostrar la fotografía donde se ve al consejero presidente con la bancada blanquiazul (Foto: Twitter/@Navegaciones)

Su comentario se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la reunión durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 28 de enero.

En su tradicional mañanara, el mandatario federal pidió mostrar una fotografía que compartió el escritor Pedro Miguel, donde se ve al consejero presidente con la bancada blanquiazul.

“Ayer, por ejemplo, estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la Convención del PAN. Imagínense, el director, consejero, presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta, no les importa”

Andrés Manuel López Obrador criticó la reunión durante su conferencia de prensa matutina (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Al compartir la imagen, el jefe del Ejecutivo destacó que se va terminando con la simulación, “elemento central de la política antidemocrática desde el porfiriato, la simulación, el que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo”.

Finalmente, aseguró que hay dirigentes de otros partidos que su verdadera doctrina es la hipocresía, “unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas (…) No hay porque quejarse, pero que cada quien haga su reflexión, porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas; entonces todo esto que estamos viviendo son momentos estelares en nuestro país. Nos tocaron vivir tiempos interesantes, es importante que podamos ir aclarando y respetando el derecho a disentir y posicionándonos y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza”, enfatizó.

