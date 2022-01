AMLO arremetió contra Lorenzo Córdova por asistir a la reunión plenaria del PAN en la Cámara de Diputados

Andrés Manuel López Obrador y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE (Foto: Cuartoscuro/Especial)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por haber participado en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la participación de Córdova Vianello en la plenaria panista realizada el jueves 27 de enero, mostró el doble discurso y la simulación del consejero presidente del INE.

“Ayer, por ejemplo, estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la Convención del PAN. Imagínense, el director, consejero, presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo, pero no… no se dan cuenta, no les importa”, enfatizó.

Lorenzo Córdova participó en la reunión plenaria del PAN en la Cámara de Diputados, lo que fue duramente criticado por AMLO. (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

López Obrador pidió mostrar la fotografía que fue publicada en varios medios de comunicación y compartida por el escritor Pedro Miguel en sus redes sociales, en donde se ve a Lorenzo Córdova en el estrado y en el fondo, la bandera del PAN.

“Hay un mensaje de Pedro Miguel (... ) que yo comparto porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática, desde el porfiriato: la simulación, el que las leyes se respetaban en la forma para violarse el fondo y siempre había elecciones aunque fuese una simulación.. ya de antemano se sabía quién iba a ganar”, señaló.

Al mostrar la fotografía, AMLO resaltó: “Dice Pedro Miguel: ‘me encanta esa foto’… y yo también lo comparto… ‘será porque no me gustan las simulaciones’”, soltó el mandatario, citando al escritor.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay dirigentes de otros partidos que -dijo- su verdadera doctrina es la hipocresía.

“Hay dirigentes de otros partidos que su verdadera doctrina es la hipocresía.. unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas.. No hay porque quejarse, pero que cada quien haga su reflexión, porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior…Por lo general son racistas, clasistas; entonces todo esto que estamos viviendo son momentos estelares en nuestro país. Nos tocaron vivir tiempos interesantes. entonces es importante que podamos ir aclarando y respetando el derecho a disentir y posicionándonos y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Así pensamos, defendamos lo que pensamos.. somos libres, es un buen debate”, enfatizó.

Información en desarrollo…