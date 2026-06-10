Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

El Azteca está listo para su tercera apertura mundialista (EFE)

La previa del Mundial 2026 en México ha quedado marcada por las manifestaciones y protestas que han ocurrido en la capital del país, y es que a un día para que inicie la máxima competencia del balompié nacional, las protestas continúan y amenazan con afectar la inauguración de este jueves 11 de junio.

En este contexto, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo anunció un decreto para implementar trabajo a distancia en oficinas, así como la suspensión de clases en la capital del país por el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Javier Alarcón y su contundente mensaje tras conflictos a un día del Mundial 2026

Javier Alarcón señaló que, a un día del inicio del Mundial en la Ciudad de México, el ambiente se ve marcado por conflictos y exclusión. El comentarista de ESPN destacó la percepción de que los mexicanos quedan fuera de una fiesta mundialista que se realiza en su propio territorio.

La organización del torneo ha enfrentado críticas por la venta de boletos a precios elevados y la asignación de espacios preferenciales para sectores privilegiados. Además, se han reportado bloqueos en las inmediaciones del estadio, diferencias entre ocupantes de palcos y zonas generales.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

"Bloqueos, boletos para ricos ricos, pleitos palcos vs estadio, rampas caídas, aeropuertos incompletos, lluvias, canchas de entrenamiento rechazadas, visas denegadas. El Mundial parece MAD MAX 6. Un pedazo de Mundial en México en el q los mexicanos no fueron invitados", escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter)

A estos retos se suman inconvenientes logísticos como obras inconclusas, negativas en la expedición de visas para participantes y delegaciones, y el rechazo de algunas selecciones a las canchas de entrenamiento. Las condiciones climáticas y la falta de respuesta ante lluvias recientes agravan la percepción de desorganización a horas del inicio del evento.

PUBLICIDAD

Fotografía del 6 de junio de 2026, de personas realizando una ola humana (movimiento masivo de aficionados), en una de las principales avenidas de la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Estadio Banorte niega entrada a dueños de palcos a un día del Mundial 2026

Por otra parte, la administración del Estadio Banorte tomó la controvertida decisión de negar el acceso a los propietarios de palcos. Esta medida sorprendió a quienes, tras adquirir derechos exclusivos sobre estos espacios, esperaban ejercer sus privilegios durante el evento deportivo más esperado del año.

En paralelo, los responsables del Estadio Ciudad de México implementaron restricciones adicionales, prohibiendo la entrada de comida y bebida a los dueños de palcos. La medida generó molestia entre los afectados, quienes consideran que estas limitaciones alteran las condiciones originalmente pactadas al momento de la compra.

PUBLICIDAD

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México que está programada para el 11 de junio abrirá las puertas a las 9:00, permitiendo el acceso anticipado de los asistentes. El acto inaugural comienza a las 11:30 y concluye a las 12:05, previo al calentamiento de los equipos.

A las 12:10, las selecciones nacionales inician su calentamiento en la cancha. El partido arranca a las 13:00, marcando el inicio oficial del torneo en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Se abren las puertas a las 9 de la mañana

La inauguración empieza a las 11:30

A las 12:05 termina la ceremonia

a las 12:10 inicia el calentamiento de los dos equipos

a las 13:00 inicia el partido

Artistas que estarán en la ceremonia de inauguración

Belinda

Mana

Los Ángeles Azules

Alejandro Fernández

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

La ceremonia contará con presentaciones de Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Los artistas ofrecerán un espectáculo musical que antecede al encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

PUBLICIDAD