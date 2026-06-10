México

Cómo la caída de Nacho Coronel, líder del Cártel de Sinaloa, detonó el surgimiento del CJNG

La muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010 provocó una disputa entre facciones del extinto Cártel del Milenio que terminó dando origen al Cártel Jalisco Nueva Generación, hoy considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de México

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Primer plano de Nacho Coronel, hombre barbudo en chaqueta gris. Detrás, El Mencho con bigote. Al fondo, logos del CJNG y Cártel de Sinaloa.
La muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010 marcó el inicio de una nueva etapa en la disputa criminal por Jalisco.

La historia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, está estrechamente ligada a un acontecimiento ocurrido hace más de una década: la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal.

Considerado uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y hombre de confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Coronel fue abatido por fuerzas federales el 29 de julio de 2010 en Guadalajara, Jalisco. Su caída no sólo representó un golpe para la organización sinaloense, sino que también provocó una reconfiguración criminal que terminaría dando origen al CJNG.

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Antes de su muerte, Coronel mantenía el control de importantes rutas de tráfico de drogas en el occidente del país y operaba mediante una red de aliados que incluía al Cártel del Milenio, organización encabezada por Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”.

El grupo tenía presencia principalmente en Jalisco y Colima, aunque con el paso del tiempo extendió sus operaciones hacia Michoacán y el entonces Distrito Federal.

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El vacío de poder que desencadenó una guerra interna

Cuando Nacho Coronel fue abatido, el panorama criminal en la región ya atravesaba un momento de inestabilidad.

nacho coronel (Foto: Cuartoscuro)
Nacho Coronel fue un líder del Cártel de Sinaloa, abatido en 2010. (Foto: Cuartoscuro)

Meses antes había sido capturado Óscar Orlando Nava Valencia, uno de los principales líderes del Cártel del Milenio. Sin sus dos figuras más importantes, la organización comenzó a fragmentarse rápidamente.

De aquella ruptura surgieron dos facciones rivales: La Resistencia y Los Torcidos.

La disputa entre ambos grupos estuvo marcada por acusaciones de traición. Integrantes de La Resistencia responsabilizaban a Los Torcidos de haber facilitado la captura de El Lobo, lo que detonó una lucha por el control de las rutas de narcotráfico, los centros de operación y las redes de protección que anteriormente respondían a Coronel.

Especialistas en seguridad consideran que fue precisamente este vacío de liderazgo el que permitió el nacimiento de una nueva organización criminal.

Los Torcidos lograron imponerse sobre sus rivales y comenzaron a consolidarse como los herederos de la estructura que había dejado Nacho Coronel en Jalisco. Con el tiempo, ese grupo adoptaría el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ascenso de El Mencho y la expansión del CJNG

Entre los principales integrantes de Los Torcidos se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un ex policía que había formado parte del Cártel del Milenio y que posteriormente sería identificado como fundador y máximo líder del CJNG.

Junto con operadores como Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85”, y Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, Oseguera comenzó a construir una organización que rápidamente amplió su presencia territorial.

Una de las primeras misiones atribuidas al grupo fue combatir a Los Zetas en Veracruz bajo la denominación de Los Matazetas. Aquella estrategia permitió al CJNG ganar notoriedad nacional y proyectarse como una organización capaz de disputar territorios a otros grupos criminales.

La organización también desarrolló una estrategia de propaganda en la que buscaba presentarse como una fuerza destinada a expulsar a otros grupos delictivos de determinadas regiones.

De organización emergente a uno de los cárteles más poderosos

Tras su surgimiento, el CJNG protagonizó algunos de los episodios de violencia más significativos de los últimos años en México.

La disputa entre La Resistencia y Los Torcidos derivó en el nacimiento del CJNG. REUTERS/Stringer/File Photo
La disputa entre La Resistencia y Los Torcidos derivó en el nacimiento del CJNG. REUTERS/Stringer/File Photo

Autoridades federales han vinculado a la organización con emboscadas, enfrentamientos armados y ataques directos contra funcionarios públicos.

Entre los casos más notorios se encuentra la emboscada contra elementos policiales en Jalisco en abril de 2015, que dejó 15 agentes muertos. Un mes después, integrantes del grupo derribaron un helicóptero militar durante un operativo de captura.

Posteriormente, el CJNG fue señalado por las autoridades como responsable de atentados contra figuras públicas, entre ellas el ex fiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Además de su capacidad armada, el grupo desarrolló mecanismos para obtener respaldo social en algunas comunidades mediante la distribución de despensas, juguetes y apoyos durante la pandemia de COVID-19, una práctica que analistas han identificado como parte de estrategias de legitimación territorial.

Actualmente, tras la muerte de Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026, la organización enfrenta una nueva etapa de reacomodo interno. El origen del CJNG no puede entenderse sin el vacío de poder que dejó la muerte de Nacho Coronel en 2010, un acontecimiento que transformó para siempre el mapa criminal de México.

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