Beca Rita Cetina 2026: fecha y calendario del último pago del ciclo escolar

El dinero de esta semana es el último de la beca por una buena temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para miles de familias mexicanas, el mes de junio trae consigo una fecha que conviene no perder de vista.

El ciclo escolar 2025-2026 está por terminar y, con él, llega el último depósito de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.

El calendario de la beca excluye distintos meses por ser periodo vacacional, lo que significa que el próximo depósito no se hará efectivo sino hasta meses después, ya dentro del ciclo escolar 2026-2027.

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El calendario de pagos se distribuye según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso convierte al pago de esta semana en el único recurso de la beca disponible durante varios meses.

Cuánto dinero depositan y qué familias califican

Las familias de continuidad, para quienes aplica el último pago del ciclo escolar 2025-2026 reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales, más 700 pesos mexicanos adicionales por cada estudiante de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel.

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Las familias con hijas o hijos en primaria que se incorporaron de manera nueva en 2026 reciben un único pago anual de 2,500 pesos mexicanos por alumno.

Las familias con dos o más alumnos de secundaria reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cobrar la beca, la familia debe tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada.

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Tampoco puede recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

Las familias de primaria incorporadas en 2026 reciben un único pago anual de 2,500 pesos por alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí es compatible con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto.

Los recursos se depositan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias beneficiarias.

Quien no tenga su tarjeta activa o no recuerde a nombre de quién está registrada debe verificarlo antes de su fecha de pago para evitar contratiempos.

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó el calendario en su perfil oficial de Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo llega el último pago del ciclo 2025-2026 y quién lo recibe

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer a través de su perfil oficial de Facebook el calendario del último pago del ciclo escolar para los beneficiarios de continuidad.

Los beneficiarios de continuidad son aquellos alumnos quienes se incorporaron al programa en 2025 o antes.

Los depósitos se distribuyen según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar:

Lunes 8 de junio: apellidos que inician con la letra M.

Martes 9 de junio: apellidos que inician con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos que inician con la letra R.

Jueves 11 de junio: apellidos que inician con la letra S.

Viernes 12 de junio: apellidos que inician con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez publica el calendario oficial del último pago de la beca para el ciclo 2025-2026, detallando las fechas por apellido del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con letras de la A a la L ya recibieron el último depósito durante la primera semana de junio, de acuerdo con el calendario de pagos.

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Por qué no habrá pagos en los meses posteriores

La beca se entrega en cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar. Julio y agosto quedan fuera del calendario porque corresponden al periodo vacacional.

Eso implica una pausa de aproximadamente cuatro meses entre el depósito de junio y el siguiente, que formará parte ya del ciclo 2026-2027, previsto para octubre.

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La Beca Rita Cetina entrega su último depósito del ciclo escolar 2025-2026 entre el 8 y el 12 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda administrar con especial cuidado el pago de esta semana, precisamente por esa brecha.

¿Qué se puede y qué no se puede comprar con el dinero de los pagos?

El dinero tiene un propósito definido. La Coordinación Nacional de Becas establece que el recurso debe destinarse a los siguientes recursos:

Útiles y material escolar.

Uniformes, libros y artículos de papelería.

Alimentos vinculados a la asistencia a clases.

Transporte entre el hogar y el plantel.

Para los alumnos de primaria, el uso se acota aún más: uniformes y útiles escolares.

Gastos ajenos a la educación —ropa casual, electrónicos sin uso escolar o pago de deudas— quedan fuera del propósito declarado del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastos ajenos a la educación —ropa casual, electrónicos sin uso escolar, deudas o servicios domésticos— quedan fuera del propósito declarado del programa.