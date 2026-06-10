México

Beca Rita Cetina 2026: fecha y calendario del último pago del ciclo escolar

El último depósito de la beca ya tiene fecha, monto y reglas de uso, y las familias tendrán que esperar varios meses antes de ver el próximo

Guardar
Google icon
Ilustración vectorial de una madre mexicana sosteniendo una tarjeta de débito, su hija con billetes de pesos y su hijo adolescente con libros, todos sonriendo.
El dinero de esta semana es el último de la beca por una buena temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para miles de familias mexicanas, el mes de junio trae consigo una fecha que conviene no perder de vista.

El ciclo escolar 2025-2026 está por terminar y, con él, llega el último depósito de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.

El calendario de la beca excluye distintos meses por ser periodo vacacional, lo que significa que el próximo depósito no se hará efectivo sino hasta meses después, ya dentro del ciclo escolar 2026-2027.

PUBLICIDAD

Composición de una tarjeta Banco del Bienestar, billetes de pesos mexicanos, mochila rosa, estuche, libreta, reglas y marcadores sobre fondo burdeos.
El calendario de pagos se distribuye según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso convierte al pago de esta semana en el único recurso de la beca disponible durante varios meses.

Cuánto dinero depositan y qué familias califican

Las familias de continuidad, para quienes aplica el último pago del ciclo escolar 2025-2026 reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales, más 700 pesos mexicanos adicionales por cada estudiante de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel.

PUBLICIDAD

Las familias con hijas o hijos en primaria que se incorporaron de manera nueva en 2026 reciben un único pago anual de 2,500 pesos mexicanos por alumno.

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
Las familias con dos o más alumnos de secundaria reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cobrar la beca, la familia debe tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada.

Tampoco puede recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

Adolescentes con mochilas esperando el transporte público en una parada. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las familias de primaria incorporadas en 2026 reciben un único pago anual de 2,500 pesos por alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí es compatible con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto.

Los recursos se depositan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias beneficiarias.

Quien no tenga su tarjeta activa o no recuerde a nombre de quién está registrada debe verificarlo antes de su fecha de pago para evitar contratiempos.

Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó el calendario en su perfil oficial de Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo llega el último pago del ciclo 2025-2026 y quién lo recibe

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer a través de su perfil oficial de Facebook el calendario del último pago del ciclo escolar para los beneficiarios de continuidad.

Los beneficiarios de continuidad son aquellos alumnos quienes se incorporaron al programa en 2025 o antes.

Los depósitos se distribuyen según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar:

  • Lunes 8 de junio: apellidos que inician con la letra M.
  • Martes 9 de junio: apellidos que inician con las letras N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 10 de junio: apellidos que inician con la letra R.
  • Jueves 11 de junio: apellidos que inician con la letra S.
  • Viernes 12 de junio: apellidos que inician con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.
Infografía del calendario de pago final de la Beca Benito Juárez en junio 2026, con fechas por apellido y cuatro estudiantes ilustrados.
La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez publica el calendario oficial del último pago de la beca para el ciclo 2025-2026, detallando las fechas por apellido del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con letras de la A a la L ya recibieron el último depósito durante la primera semana de junio, de acuerdo con el calendario de pagos.

Por qué no habrá pagos en los meses posteriores

La beca se entrega en cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar. Julio y agosto quedan fuera del calendario porque corresponden al periodo vacacional.

Eso implica una pausa de aproximadamente cuatro meses entre el depósito de junio y el siguiente, que formará parte ya del ciclo 2026-2027, previsto para octubre.

Ilustración plana de un calendario escolar con el logo de la SEP, varios días tachados en rojo y el balón Trionda del Mundial 2026 a la derecha.
La Beca Rita Cetina entrega su último depósito del ciclo escolar 2025-2026 entre el 8 y el 12 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda administrar con especial cuidado el pago de esta semana, precisamente por esa brecha.

¿Qué se puede y qué no se puede comprar con el dinero de los pagos?

El dinero tiene un propósito definido. La Coordinación Nacional de Becas establece que el recurso debe destinarse a los siguientes recursos:

  • Útiles y material escolar.
  • Uniformes, libros y artículos de papelería.
  • Alimentos vinculados a la asistencia a clases.
  • Transporte entre el hogar y el plantel.

Para los alumnos de primaria, el uso se acota aún más: uniformes y útiles escolares.

Adolescentes con mochilas esperando el transporte público en una parada. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gastos ajenos a la educación —ropa casual, electrónicos sin uso escolar o pago de deudas— quedan fuera del propósito declarado del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastos ajenos a la educación —ropa casual, electrónicos sin uso escolar, deudas o servicios domésticos— quedan fuera del propósito declarado del programa.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaPagos2026Becas BienestarMexico Estadosmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

Aunque hoy figura entre las selecciones con más participaciones mundialistas, el equipo mexicano enfrentó distintos obstáculos que le impidieron estar presente en varias ediciones del torneo

¿Cuándo fue la última vez que México no clasificó a un Mundial? Las cinco ausencias del Tri en la Copa del Mundo

“Tienen que tratarnos mejor”: la amenaza de Trump al T-MEC que le preocupa a México

El presidente de Estados Unidos advierte que podría no renovar el TMEC con México y Canadá

“Tienen que tratarnos mejor”: la amenaza de Trump al T-MEC que le preocupa a México

Caseta México-Cuernavaca bajo vigilancia: refuerzan seguridad ante protestas, a horas del arranque del Mundial 2026

Junto con la CNDH, autoridades federales realizaron recorridos para garantizar la libre circulación y prevenir incidentes durante las movilizaciones previstas durante el torneo

Caseta México-Cuernavaca bajo vigilancia: refuerzan seguridad ante protestas, a horas del arranque del Mundial 2026

México encabeza los lesbofeminicidios en América Latina: mapeo regional documenta 56 casos

La investigación de este fenómeno se realizó a partir de notas periodísticas, recopilando datos como el nombre de la víctima, el año y las circunstancias del hecho

México encabeza los lesbofeminicidios en América Latina: mapeo regional documenta 56 casos

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

La presidenta salió al paso de las críticas que ha recibido la cantautora tijuanense, quien se vio obligada a desactivar los comentarios en su canal de YouTube

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

Cómo la caída de Nacho Coronel, líder del Cártel de Sinaloa, detonó el surgimiento del CJNG

Detenido por atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios está vinculado con La Unión Tepito

Megaoperativo contra La Empresa arrebata armas, drogas, vehículos en Ciudad Juárez

Traficaban migrantes desde Guatemala a Estados Unidos: procesan a dos detenidos con casi 100 pasaportes en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

El Temach critica a Sheinbaum y Julieta Venegas por “La niña futbolista”: “¡¿Cuál es la necesidad de esto?!"

Luis Curiel llega a ‘Rosario Tijeras’: promete romper estereotipos con su “espíritu del mexicano”

Lucero rompe el silencio tras la muerte del padre de Alessandra Rosaldo: “Le recuerdo con amor”

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista

Alejandro Fernández explota e insulta a periodista y lanza inesperada confesión sobre el Mundial 2026

DEPORTES

Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

Javier Alarcón manda contundente mensaje tras los conflictos a un día de la Copa del Mundo: “Un pedazo de Mundial”

Protestas en países sede: antecedentes de manifestaciones antes de la Copa del Mundo

Canelo Álvarez será invitado especial en la inauguración del Mundial 2026

Mexicanos corrigen a reportero extranjero que le cambió el nombre al Barrio de Tepito durante su cobertura del Mundial 2026

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista