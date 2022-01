Denise Dresser celebró revés del IFT contra Carlos Slim: “Una de cal por las que van de arena”

Denise Dresser aplaudió la decisión del IFT (Fotos: Cuartoscuro//Twitter)

La académica Denise Dresser celebró la decisión que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra del empresario Carlos Slim, pues este 26 de enero votó en contra de que el proyecto de América Móvil ingrese al servicio de televisión de paga en México.

Por medio de su cuenta de Twitter, la también escritora aplaudió el actuar autónomo de la dependencia federal y señaló que defendió el interés público en lugar del privado.

Una de cal por las que van de arena para Carlos Slim. Bien por el @IFT_MX Para eso sirve la autonomía, para eso sirve la regulación. Para defender el interés público por encima de los intereses privados

Varios usuarios cuestionaron este tuit y señalaron que no tuvo la misma reacción cuando el presidente Enrique Peña nieto (2012-2018) benefició a Televisa con la reforma en telecomunicaciones que se aprobó durante su administración.

(Foto: Twitter)

No obstante, Dresser compartió la captura de pantalla de uno de sus tuits que publicó en 2014, cuando se encontraba en una protesta contra la llamada Ley Peña-Televisa. “¿Y usted donde estaba cuando yo marché contra la Ley Televisa?”, respondió la columnista.

En su columna publicada en el diario Reforma puso en entredicho la capacidad que tendría el IFT en este caso, aunque ya esperaba la decisión en contra de Slim, con la cual, afirmó, evitó sucumbir ante la presión política.

“Hoy el @IFT_MX demostrará su autonomía, su defensa de la competencia/consumidor, su apego a la normatividad, su compromiso regulatorio, y cómo evita sucumbir ante presiones políticas. Porque negará la entrada de Carlos Slim a televisión de paga, ¿verdad?”, escribió Dresser.

Durante la sesión en la que se dio un revés al hombre más rico de México, tres de los cinco comisionados que integran el Pleno del IFT rechazaron que Claro TV ingrese al mercado de la televisión de paga, debido a que señalaron “notables contradicciones y deficiencias” en el proyecto, además de que contenía “dictámenes de un año de antigüedad”.

Esta resolución se logró después de que la dependencia desarrolló un estudio para analizar con mayor claridad la concesión. Entre las aristas de la solicitud, se encontraba si se trata o no de una explotación indirecta, debido a que Telmex tiene prohibida la entrada a este segmento (que está concentrado por Televisa) por su concesión en telecomunicaciones, como telefonía e internet, donde es considerado un “agente preponderante” debido a su gran cuota de mercado.

Carlos Slim ya no podrá ingresar al mercado de la televisión de paga por el momento (Foto: Especial)

Sin embargo, la decisión tomada por los comisionados no significa un no rotundo a Claro TV, por lo que América Móvil aún tiene la posibilidad de volver a pedir una concesión si así lo decide. Al respecto, tanto la empresa de Carlos Slim como el IFT no han realizado alguna declaración más al respecto.

Según Carlos Slim Domit, hijo del empresario y presidente del consejo de administración de América Móvil, aseguró en conferencia de prensa el pasado 25 de enero que si el órgano regulador de las telecomunicaciones le otorgaba la concesión, impulsaría un plan de inversión de 8 mil millones de pesos.

Añadió que su ingreso a la televisión de paga se daba no iba a afectar la competencia, pues argumentó que la beneficiará y provocaría que los consumidores cuenten con más opciones a un precio más asequible.

Finalmente, mencionó que se pretendía hacer una inversión de 8 mil millones de pesos para expandir la red de fibra óptica en zonas donde aún no existe. No obstante, por ahora, no logrará su cometido.

