Denise Dresser ironizó sobre el nombramiento de Salmerón: “¿que sigue? ¿Salgado Macedonio de embajador al Vaticano?”

Continúan los comentarios sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como próximo embajador de México en Panamá y es que la noticia no fue bien recibida debido a las acusaciones que tiene por acoso sexual.

En este sentido, uno de los personajes políticos que más ha criticado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido la politóloga Denise Dresser, quien no ha dudado en externar su postura sobre el nombramiento.

“¿Que sigue? ¿Salgado Macedonio de embajador al Vaticano? Roemer de embajador a Israel? ¿Quadri de embajador a Chile? ¿Romero Vázquez de embajador a España? No es un tema político, ni de pro-4T o anti-4T, ni de adversarios vs acólitos Es ser un país que toma en serio el acoso”

La politóloga estalló contra gobierno de AMLO por nombramiento de Pedro Salmerón. (Imagen: Twitter/ @DeniseDresserG)

Y es que recordó que el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio cuenta con denuncias en su contra por abuso sexual, lo cual le limitó sus intenciones de contender por la gubernatura de Guerrero.

Fue a través de Twitter que Dresser ironizó sobre quiénes podrían ocupar ciertos cargos por ejemplo, Gabriel Quadri como embajador de Chile por el tuit que escribió el pasado 11 de septiembre con motivo del aniversario luctuoso de Salvador Allende cuando varios internautas aseguraron que su conocimiento de dicho momento histórico es erróneo, aparte de indolente ante aquellas personas que tuvieron que vivir en carne propia lo que sucedió.

““Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos. Violó la Constitución. Provocó una terrible crisis económica y social. Trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes. Abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. Después se suicidó...”

Gabriel Quadri aseguró que el golpe de Estado en Chile fue culpa de Salvador Allende (Foto: Twitter/@g_quadri)

En este contexto, Dresser cuestionó que si el Ministerio Público, la policía y la Guardia Nacional no investigaran los homicidios “¿alguien de verdad cree que investigaría denuncias de acoso sexual en universidades?”

“Tapar el acoso sexual con el argumento de “no hay denuncia formal/legal” es no entender lo que padecen las mujeres en México”

Finalmente, la politóloga agregó que estas acciones como ignorar o demeritar las denuncias presentadas en las universidades es como si no tuvieran validez, esto en el contexto de que recientemente AMLO defendió a Salmerón e insistió en que no hay denuncias formales contra el historiador, pese a los señalamientos públicos en su contra que fueron levantados ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en su partido Morena.

En este contexto, el mandatario agregó: “No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamiento. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos”

Las quejas por acoso sexual hacia Pedro Salmerón

Estefanía Veloz, exmilitante de Morena, externó que ella, junto con siete mujeres militantes del partido guinda, interpusieron una queja por acoso al interior de Morena en contra de Salmerón.

El académico tuvo un modus operandi muy similar con todas las víctimas, pues durante sus visitas a diferentes estados de la república en la precampaña del ahora mandatario mexicano “acosaba e insultaba a quienes lo rechazaban”.

Pedro Salmerón fue denunciado por acoso en el ITAM por medio del del movimiento Me Too.(Foto: Instagram/@estefaniavloz)

Explicó que dentro de Morena se sabía cómo era el próximo embajador, sin embargo, expresó que presuntamente estaba protegido por sus “amigos importantes”, los cuales evitaban se enfrentara las consecuencias de sus actos.

De igual forma, Pedro Salmerón fue denunciado por acoso en el ITAM por medio del del movimiento Me Too.

