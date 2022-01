Mario Delgado pidió a los diputados de Morena realizar cambios en la Ley de Partidos Políticos

El líder del partido guinda realizó una iniciativa para poder devolver recursos a la Tesorería Federal (Foto: Morena/ Mario Delgado)

El dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, pidió a los diputados del partido guinda y a otros aliados de la “Cuarta Transformación”, modificar dos artículos de la Ley de Partidos Políticos con el fin de poder devolver los 547 millones de pesos.

El monto mencionado previamente forma parte de las prerrogativas que la fracción que representa Delgado Carrillo se comprometió a devolver para así cumplir con el compromiso de regresar 800 millones de pesos con el objetivo de apoyar al Gobierno de México en la compra de vacunas contra COVID-19.

“Con una modificación a la Ley de Partidos Políticos podríamos nosotros devolver de manera directa, de Morena, a la Tesorería de la Federación el monto que nos falta para cumplir, porque nosotros tenemos palabra y no se nos olvidan nuestros principios y queremos devolver esos 547 millones de pesos”, expuso el político de 49 años durante una reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

El dirigente de Morena expresó, una vez más, su intención de devolver las prerrogativas de su partido para la compra de vacunas contra COVID-19 (Foto: Twitter/ @mario_delgado)

Asimismo, durante el encuentro con los morenistas, Delgado Carrillo aprovechó su intervención para lanzarse contra Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto, el dirigente partidista recordó su comparecencia ante la Cámara de Diputados, en la cual acusó al partido guinda de no cumplir con su compromiso de regresar el 50% de su prerrogativa ordinaria, por lo que el consejo general del INE determinó no permitir tal devolución pese a que no hay ningún impedimento legal para hacerlo.

“No quieren recibir el dinero y entregarlo a la Tesorería, ¿por qué?, porque están actuando, otra vez, de manera política y sesgada en contra de nuestro Movimiento. Qué contradicción, que un partido político quiera devolver recursos públicos, recursos que son del pueblo, porque no nos gusta el despilfarro en la política, porque pueden tener un mejor uso, y no nos dejen”, señaló Mario Delgado.

Además, indicó que los consejeros del INE han obstaculizado y se han opuesto sistemáticamente en contra de su partido para devolver el dinero pese a que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) requirió de recursos extraordinarios para garantizar la inmunización para la ciudadanía debido a la pandemia de COVID-19, por lo que sostuvo que “no tienen vergüenza”.

Delgado Carrillo aprovechó su intervención para lanzarse contra Lorenzo Córdova Vianello, quien acusó a Morena de no devolver los recursos durante su última comparecencia en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter)

A la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena también asistieron Sergio Gutiérrez Luna, Aleida Álvarez Ruiz, Ignacio Mier Velazco, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández y Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien abordó parte de la discusión de la reforma eléctrica impulsada por AMLO y que se debatirá en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Sobre el encuentro con los diputados de Morena, Delgado Carrillo agradeció la invitación a la reunión expresó mediante su cuenta oficial de Twitter que la construcción de espacios de diálogo son pilares esenciales para darle continuidad al proyecto de transformación encabezado por López Obrador.

“Agradezco la invitación de las y los diputados de Morena a su Segunda Reunión Plenaria en la Cámara de Diputados. Estos espacios de diálogo son fundamentales para que la agenda de nuestro movimiento siga avanzando para seguir sentando las bases de la 4T”, escribió el morenista, que recientemente se ha pronunciado en contra del Partido Acción Nacional (PAN) a causa de los “discursos de odio” producidos por el panista Gabriel Quadri de la Torre, a quien Morena busca desaforar por sus comentarios transfóbicos.

