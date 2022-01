Quadri se lanzó contra Mario Delgado tras propuesta de desafuero: “¿Dónde está todo el dinero que se robaron?”

Recientemente, Mario Delgado Carrillo dio a conocer que Morena solicitará el desafuero de Gabriel Quadri por sus discursos que “demuestran la naturaleza del pensamiento conservador” (Foto: Cuartoscuro//Mario Delgado)

El diputado de Va por México, Gabriel Quadri de la Torre, lanzó su primer crítica en contra de Mario Delgado Carrillo, luego de que este solicitara el desafuero del panista por las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses debido a sus pronunciamientos que han sido calificados como “transfóbicos” por parte de organizaciones, integrantes de la comunidad LGBTTTI+, así como por figuras del ámbito político.

Incluso, el nombre del también ambientalista se convirtió en trending topic debido a que un conductor de la cadena CNN lo acusaró de promover discursos de odio en su programa, razón por la que fue sacado del aire durante una transmisión en vivo.

“Que mejor Mario Delgado nos diga dónde está todo el dinero que se robaron de la Línea 12 del Metro, y dónde están los responsables de la muerte de 26 personas por el colapso de un tramo elevado...”, escribió el panista mediante su cuenta oficial de Twitter, espacio en el que ha criticado a la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo del 2021.

El legislador arremetió contra Mario Delgado tras la solicitud de desafuero que presentará Morena (Foto: Twitter/ @g_quadri)

Las reacciones al comentario de Quadri de la Torre no se hicieron esperar y algunos usuarios de esta red social también arremetieron contra el presidente mexicano y del dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como en contra del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien se desempeñó como Jefe de Gobierno de la capital cuando se inauguró la mega obra.

“A tuitazos no se resolverá esa petición ojalá y los políticos de oposición se den cuenta que se les paga para que den la lucha en las instancias”, “Yo digo que no fue robado, mejor dicho mal planeado, y eso es peor”, “Que dice Marcelo que no molesten, que aún no termina de contar la lana...” y “Lo único bueno es que esta banda de delincuentes estará en la cárcel a finales de 2024, incluyendo a López”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Quadri.

Por su parte, Delgado Carrillo señaló que el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) realiza un discurso de “odio y discriminación” en cada oportunidad que tiene. Además, indicó que sus palabras “evidencian el pensamiento del PRIAN”.

El diputado del PAN ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios en contra de la comunidad trans (Foto: Twitter/@g_quadri)

“Se debe desaforar a Gabriel Quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no podemos tolerar que una persona así de impresentable sea un representante popular. Las declaraciones transfóbicas del diputado evidencian el pensamiento del PRIAN, el odio y rechazo a lo que ellos no entienden, a lo que ellos tachan de diferente, a lo que impugna el status quo”, destacó el líder morenista mediante un comunicado.

Al respecto, el político de 49 años sostuvo que Morena siempre ha abogado por el respeto a la libertad y a la igualdad de todos los mexicanos, sin importar su clase, preferencia sexual, color de piel o género, por lo que continuarán con sus ideales para solicitar este recurso contra el ex candidato presidencial en 2012.

“La cumbre del pensamiento ultra conservador, cuando roza el totalitarismo, es cuando se une el marco homo-patriarcal con el neoliberalismo. Es el sello de Pinochet, de VOX y del PRIAN. Este modelo está siendo impugnado por Morena y por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus políticas públicas”, puntualizó.

