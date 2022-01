Tras someterse a un cateterismo, AMLO aseguró que “no debe de extrañar” su testamento político

El presidente aseguró que su testamento se dará a conocer hasta que el muera. (FOTO: GALOCAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A través de un video emitido el domingo 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya tiene un documento que garantizará el rumbo del país en caso de que no esté en posibilidades de continuar su sexenio.

“Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba a someterme a este cateterismo”

Aseguró en la conferencia de la mañana del 24 de enero, haciendo referencia la última revisión médica que le realizaron. Cabe señalar que un cateterismo cardiaco es una operación que consistente en introducir un catéter en un conducto o cavidad con finalidad quirúrgica o terapéutica.

El mandatario recordó que desde hace algún tiempo posee un testamento, sin embargo, ya siendo presidente, agregó un texto: “que tiene el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos” comentó.

El presidente aseguró que sería irresponsable no prever una situación como esta: “somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando un país, a todos, entonces no debe de extrañar”

Información en desarrollo...