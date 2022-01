Víctor Trujillo ya pensó en el posible “albacea” del testamento de AMLO

Víctor Trujillo volvió a cuestionar la cercanía de AMLO y las Fuerzas Armadas (Fotos: Cuartoscuro/Facebook/El Radiador)

El comunicador Víctor Trujillo volvió a cuestionar la cercanía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las Fuerzas Armadas y aseguró que dentro de esas filas estaría el albacea del testamento que presentó el mandatario el pasado 22 de enero.

Con un corto mensaje, de apenas dos palabras, el actor que da vida a Brozo indicó que el heredero del tabasqueño probablemente sea el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, en caso de que el mandatario tenga que dejar la jefatura del Ejecutivo Federal.

Esta no es la primera vez que el también conductor de televisión insinúa una cercanía “inusual” entre el Ejecutivo y el ejército, pues en muchas ocasiones ha recordado la forma en que cuestionaron por estos mismos actos a otros gobiernos.

Una imagen bastó para Trujillo (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

La más actual indirecta de Trujillo se dio un día después de que el mandatario mexicano publicó un video en sus redes sociales para dar a conocer su estado de salud, luego de que se sometió a un cateterismo debido a sus antecedentes de infarto e hipertensión que ha presentado.

En la grabación que compartió, López Obrador informó que tiene un testamento político. En dicho documento, el presidente plantea qué pasará con el país en caso de que él llegue a fallecer, especialmente para que se garantice la gobernabilidad.

“Yo tengo un testamento político, no puedo dejar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar, por responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso”

También cuestionó la forma en que se comunicó la visita de la secretaria de Energía a México (Foto: Presidencia)

No obstante, no fue lo único que cuestionó Víctor Trujillo, pues también ironizó tras la visita de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, al compartir un tuit de la Embajada norteamericana en México.

En el mensaje de la dependencia estadounidense, se compartió que Granholm expresó que la administración de Biden-Harris se encuentra preocupada por la Reforma Eléctrica que propuso el mandatario mexicano, ya que la consideran con un impacto negativo para la inversión privada.

A lo cual, Trujillo aseguró que las palabras son muy claras sobre la postura del país vecino: “Muy clarito y en dos idiomas, para que luego no complains (no te quejes) que no te tell you (no te lo dije)”.

AMLO aseguró que la reunión fue cordial (Foto: Presidencia de México)

En cambio, el mandatario aseguró que en la reunión para tratar asuntos de desarrollo energético en América del Norte y la iniciativa de la reforma constitucional en materia eléctrica, entre ambos gobiernos se tuvo una “cordial conversación” donde se trataron “asuntos de interés”.

El presidente López Obrador destacó en el mensaje que durante la conversación con la funcionaria del gobierno estadounidense prevaleció el respeto y la voluntad para trabajar en cooperación.

“Tuve una cordial conversación con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Tratamos asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones; prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo”

Además, en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la reunión bilateral se llevó a cabo con la finalidad de coadyuvar para la buena relación que existe entre ambas naciones, en los temas de hidrocarburos, gas y electricidad.

En el texto se destacó que gracias al respeto que existe entre las dos naciones y la experiencia política de ambas ministras de Energía, se avanzó en la cooperación energética entre México y Estados Unidos.

