Cayó otro de policía de la CDMX implicado en desaparición forzada

El detenido habría sido uno de los cuatro cómplices del crimen (Foto: FGJCDMX)

Antonio de Jesús “N”, ex integrante de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, fue detenido este domingo 23 de enero por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de José Alberto Serna Rojas, quien fue asesinado y abandonado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec en septiembre del 2021.

Las autoridades capitalinas informaron de lo ocurrido mediante un comunicado, el cual dio a conocer que fue capturado en Naucalpan, Estado de México, entidad en la cual ya habían sido aprehendidos dos de sus cómplices.

“Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el apoyo de las autoridades del Estado de México, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de persona cometida por servidor público agravada, registrado en septiembre del año pasado en la alcaldía Miguel Hidalgo”, se leyó en el comunicado.

José Alberto Serna fue detenido el 4 de septiembre del 2021, día en el cual cuatro policías acudieron a un reporte en la colonia Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, lugar en el cual el fallecido se encontraba al interior del domicilio de su esposa e hija, quienes habían tramitado una orden de restricción en su contra.

Familiares y amigos de José Alberto denunciaron la desaparición forzada de la cual fue víctima (Foto: Twitter@amarilloalarcon)

Debido a que se encontraba en estado de ebriedad, Alberto Serna sería trasladado al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como Torito, lugar al cual nunca llegó, por lo que su familia interpuso una denuncia por desaparición.

Tres días después de lo ocurrido, el siete de septiembre, su cuerpo sin vida fue encontrado en las barrancas de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, lugar al que las patrullas que lo trasladaban ingresaron alrededor de las 22 horas del día en el cual fue arrestado.

Antonio de Jesús “N”, de 41 años habría sido partícipe de la desaparición forzada del fallecido, y es el cuarto detenido por este caso, pues su arresto se llevó a cabo en la colonia San José de Tejamanil, la cual se encuentra en Naucalpan, Estado de México.

Dos de sus cómplices también fueron detenidos en esta entidad en septiembre pasado, se trata de Óscar “N”, de 26 años de edad y José “N”, de 25; el primero de ellos fue detenido en la colonia San Juan Tlalpizahuac, del municipio Valle de Chalco Solidaridad, y el segundo en Hacienda Unidad Habitacional Geo Villas, de Chicoloapan de Juárez, Estado de México.

Según las indagaciones, estos tres sujetos habrían participado en la desaparición de José Alberto, quien también fue víctima de Andrés “N”, de 29 años de edad, arrestado en la colonia Guadalupe Tlaltenco, de la Alcaldía Tláhuac, en la misma fecha que los dos primeros detenidos en el Estado de México.

El cuerpo sin vida de José Alberto Serna Rojas fue encontrado el 7 de septiembre en barrancas del Bosque de Chapultepec (Foto: Cuartoscuro)

Los ex policías enfrentan cargos por desaparición forzada de persona cometida por servidor público agravada, proceso al cual todavía no se encuentran vinculados, pues las autoridades aún no definen su situación legal, pues se espera que sea en los próximos días que se celebre la audiencia para determinar si el caso en su contra procede o no.

La familia de la víctima ha exigido justicia por la muerte de José Alberto Serna, pues las evidencias de la desaparición forzada cometida por los uniformados los incrimina de manera evidente.

Además de que los GPS de las patrullas indicaron su presencia en el lugar que fue depositado el cuerpo, diversas cámaras del C5 captaron a los vehículos con placas MX 008 D3 y MX 734 P2, circulando por la Calle Zaragoza, cercana a la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

