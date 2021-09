Buscan a policías acusados de asesinar a un hombre en barranca de Chapultepec

El jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se reunió hoy con los familiares del fallecido (Foto: Twitter/@amarilloalarcon)

Este miércoles, autoridades de la Ciudad de México giraron órdenes de aprehensión en contra de cuatro agentes policiacos acusados de desaparecer y asesinar a un hombre. Fueron identificados como elementos del sector Tacubaya, en la capital del país.

La víctima fue hallada en una barranca del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por su parte, el jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se reunió hoy con los familiares del fallecido.

Con carteles, parientes se han manifestado en calles de la capital exigiendo justicia. “#JusticiaParaJoseAlberto Pedimos que los culpables de su muerte paguen conforme a la ley. Acabemos con el abuso de autoridad y que no quede impune este homicidio”, se puede leer en una de las mantas, que incluyen fotografías de la víctima.

La víctima fue hallada en una barranca del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo (Foto: Cuartoscuro)

Fichas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revelaron que José Alberto Serna Rojas tenía 30 años de edad, una estatura de 1.60 metros y distintos tatuajes en el cuello y en sus brazos.

Las autoridades informaron que su lugar y fecha de extravío fue el 4 de septiembre en la colonia Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo. José Alberto Serna Rojas fue encontrado sin vida en una barranca del Bosque de Chapultepec el pasado 7 de septiembre.

“Mi hijo nunca llegó ni aquí ni al Torito. Desgraciadamente mi hijo sí lo encontré, pero lo encontré muerto. Lo encontraron en la Tercera Sección de Chapultepec, aventado en una barranca. Tenía lesiones en la cabeza”, declaró su madre, María de los Ángeles Serna Rojas, de acuerdo con Televisa.

Fichas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revelaron que José Alberto Serna Rojas tenía 30 años de edad, una estatura de 1.60 metros y distintos tatuajes en el cuello y en sus brazos (Foto: FGR)

Durante la noche de su desaparición, policías del sector Tacubaya arribaron a la calle Sóstenes Rocha para atender una llamada de emergencia. Debido a problemas de violencia familiar, Serna Rojas tenía una orden de restricción que le impedía acercarse a su hija y a su ex esposa.

La víctima presuntamente se opuso al arresto y se encontraba en estado de ebriedad, por lo que los uniformados señalaron que lo trasladarían al Torito o Centro de Sanciones Administrativas, sin embargo, nunca llegó. Su familia presentó una denuncia por su desaparición y lo comenzó a buscar.

“Varios golpes presentaba en todo el cuerpo y la cara. Se ve que a mi hermano lo llevan arrestado, suben por su propio pie. Mi hermano se aferró a unos tubos para que no se lo llevaran y los policías, hasta con la cacha de la pistola, le dieron en la cabeza y como tenía barba de ahí lo jalaron. Es el último día que nosotros vemos a mi hermano con vida”, dijo Luis Ángel Hernández, hermano de José Alberto Serna Rojas.

El registro GPS de las patrullas muestra cómo los vehículos ingresaron ese mismo día, alrededor de las 22:00 horas, a la Tercera Sección de Chapultepec (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con los parientes de la víctima, reportó el medio, los policías afirmaron que liberaron a Serna Rojas unas calles adelante de donde lo arrestaron. No obstante, el registro GPS de las patrullas muestra cómo los vehículos ingresaron ese mismo día, alrededor de las 22:00 horas, a la Tercera Sección de Chapultepec.

“Que se le haga justicia a mi hijo por esos elementos. No es justo lo que le hicieron a mi hijo. Tenía muchos golpes. Sí era un poquito, no malo, pero no se dejaba”, dijo su padre. Los parientes también presentaron una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos para indagar el crimen.

Por su parte, García Harfuch remarcó que conoce el caso “perfectamente. Los policías, unos que ya están separados de su cargo y que están en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia y obviamente Asuntos Internos, pero al momento no tenemos detenidos de ese caso y en cuanto los haya lo vamos a informar”.

SEGUIR LEYENDO: