Así se burlaron en un programa de TV en España de los “remedios” de AMLO contra el COVID-19

Video: Canal La Sexta.

Ante el récord de casos positivos de COVID-19 que ha registrado México en los últimos días, una conductora de televisión en España se burló de los remedios del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir su segundo contagio.

Se trata de Cristina Gallego, titular del programa “El Intermedio” del canal La Sexta, quien ironizó sobre los remedios que utilizó AMLO durante su aislamiento en Palacio Nacional la semana pasada.

“Si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año, y la humanidad un ratito antes”

Enseguida la producción española reprodujo el video donde López Obrador narra su experiencia durante su convalecencia: “Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante; además, no están de más las caricias, nunca sobran”, dice a los mexicanos.





Al respecto, la presentadora suelta la carcajada y destaca “esa risita pícara” del mandatario.

“Claro que sí, bienvenidas las caricias, a la mierda la distancia de seguridad; de hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de covid”.

En este sentido, cuestionó al público diciendo “¿Que todavía no los hemos humillado lo suficiente a los médicos?” y sigue con su mordaz crítica diciendo que bien se podrían convertir las oficinas en “unidades de caricias intensivas”.

Cabe mencionar que “El Intermedio” es un popular programa que se transmite en el canal desde marzo de 2006.

La cápsula con la crítica al presidente fue difundida en Twitter, entre otros, por los periodistas Héctor de Mauleón y Eduardo Ruiz-Healy, lo que provocó reacciones de los usuarios.

“Jaja… no se podrá negar que nuestro presidente es reconocido mundialmente y no precisamente por su aportación al mundo”, “Ay, qué pena, somos el hazme reír de todo el mundo. Sin palabras”, “A algunos les dará risa y lo celebran, a otros vergüenza. Cualquiera de los dos está mal”, “Me voy a esconder, hay me avisan cuando pase este sexenio”, se lee al respecto.