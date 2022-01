Piden encarcelar a López-Gatell por “homicidio por omisión”, el mismo delito por el que Gertz Manero acusa a Alejandra Cuevas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la salud (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por orden de un juez federal, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que iniciar una investigación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusado de homicidio por omisión de al menos dos personas, que fueron víctimas del COVID-19. Básicamente, lo que reclaman es que, por su actuar frente a la pandemia –recordemos que él es la cara pública de la estrategia federal para encarar al virus–, este par de personas en específico, al igual que varios de miles de mexicanos, perdieron la vida, aún con posibilidad de haberse salvado.

Esto pone al fiscal Gertz Manero en una situación bastate particular. Y es que homicidio por omisión es precisamente el delito por el que él acusa a Alejandra Cuevas (68 años, Ciudad de México) en el caso del fallecimiento de su hermano. Esta mujer lleva más de un año en prisión pese a que en dos ocasiones, previas a la administración actual, la justicia capitalina decidió que no procedían los cargos en su contra, postura que su defensa ha respaldo con pruebas sólidas.

“Yo tengo confianza en el fiscal, porque él también acusó en su momento a la concubina de su hermano, más o menos por el mismo delito”, dijo Javier Coello Trejo entrevistado por Carlos Zúñiga para Milenio. Precisamente él fue el abogado de Gertz Manero cuando interpuso este la primera demanda en contra de Laura Morán, quien fue pareja sentimenral de Federico Gertz durante casi medio siglo. Hace unas semanas, en entrevista para Infobae, el mismo Coello dijo estar seguro de que Alejandra Cuevas no tiene nada que ver en el asunto del que la acusan.

Javier Coello Trejo (FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Coello Trejo aclaró que, en que en el caso del hermano del titular de la FGR no se trataba de un funcionario público, “pero hubo una falta de cuidado y un deber de no enfermar al doctor, y se murió”. Por eso dijo confiar en la fiscalía, “pero más confío en la justicia”. “Que ya no haya justicia selectiva”, insistió. Eso también tiene en común este asunto con el de Alejandra Cuevas, a diferencia que en el segundo caso, se pide la justicia para que salga de la cárcel una mujer que, según pruebas avaladas por mismas autoridades, no cometió ningún delito.

La instrucción en contra de López-Gatell corrió a cargo del Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien este 20 de enero exigió al Ministerio Público a empezar la indagatoria contra el epidemiólogo. Esto derivó de las demandas que familiares de dos víctimas mortales del coronavirus interpusieron al órgano el 23 noviembre del 2020 y las cuales, fueron desechadas el 15 de diciembre sin investigación previa, según denunciaron.

Ante ello, y con el apoyo del abogado Coello Trejo, interpusieron un recurso de revisión ante el Juzgado Séptimo del Tribunal Colegiado en Materia Penal, con el cual se decretó la realización de un audiencia para ordenar al Ministerio Público abrir la investigación contra el funcionario. Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar son quienes han llevado esta lucha legal exigiendo justicia por sus occisos padre y pareja, respectivamente.

El Artículo 10 del Reglamento Interno de la SSa estipula que algunas de las responsabilidades de López-Gatell como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es la promoción, revisión y apoyo de estrategias para el fortalecimiento del sector salud.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con Coello Trejo, el epidemiólogo no acató las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras naciones emitieron ante el brote del COVID-19 a finales del 2019, previo a su llegada en 2020.

En ese tenor, dicha acusación señalaría un incumpliento al incisco XIII del Reglamento Interno en el cual estipula que el Subsecretario debe apoyar y proponer las políticas de salud pública de carácter internacional.

Asimismo, el abogado evocó las duras fricciones que Hugo sostuvo con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por la supuesta prohibición del Federal para aplicar pruebas de detección.

Esta presunta conducta podría contradecir lo dicho en el inciso XIV sobre promover mecanismos para fomentar la participación las entidades federativas en las acciones de prevención y promoción de la salud. En el entendido que Alfaro habría buscado realizar los test entre sus gobernados cuando el virus comenzaba a expandirse en la República.





