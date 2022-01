De dónde salió la frase “Me hace lo que el viento a Juárez”

Mural de González Orozco titulado "Juárez, Símbolo de la República contra la Intervención Francesa" de 1972 (Foto: Fundación Benito Juárez/Pinterest)

Seguramente has escuchado esta frase con anterioridad para hablar de como una persona salió victoriosa en una situación adversa o la poca importancia de algún evento dentro de la vida de las personas. Seguramente también la has utilizado: “Me hace lo que el viento a Juárez”. Lo curioso de las frases que se quedan en los usos de la gente, rara vez son cuestionados por su amplio uso.

Ha sido utilizada por personalidades del espectáculo e incluso de la política, pero ¿cómo surgió? ¿Cómo se originó? ¿Qué le hizo el viento a Juárez? ¿Qué tenía en su contra? Pues bien hay muchas teorías acerca de la razón que dio nacimiento a la frase ya que no hay certeza completa acerca de su surgimiento.

Una de las teorías, quizá la más difundida, habla de la forma en la que Benito Juárez era retratado en las pinturas, con un rostro imperturbable. Pero especialmente por el mural de González Orozco titulado Juárez, Símbolo de la República contra la Intervención Francesa ubicado en el Castillo de Chapultepec en el que el expresidente está sosteniendo la bandera mexicana que ondea ante el viento. Pero no su cabello pues permanece bien pegado a su cabeza sin ningún pelo desaliñado.

Retrato de Benito Juárez y su esposa Margarita Maza (Foto: INAH)

También se cree que es por los estatuas erigidas una en Querétaro en el Cerro de las Campanas como recordatorio del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo junto con “los traidores” Miramón y Mejía; la otra en el puerto de Tampico y se ven constantemente golpeados por fuertes ventarrones.

Aunque hubo una vez que el viento sí le hizo algo, ya que en 2013 una de sus estatuas, fabricada con fibra de vidrio en Coatzacoalcos, fue derribada por los fuertes vientos. También el vandalismo afectó una estatua ya que en 2009 en la capital de Durango fue derribada una figura del ex mandatario a martillazos por gente desconocida.

Otra de las teorías está documentada en el libro Un indio zapoteco llamado Benito Juárez del periodista Fernando Benítez, en la que narra un episodio de su infancia que supuestamente dio origen a la frase. Durante los domingos, el joven Benito salía de caza con sus amiguillos y en ocasiones navegaban en un río cercano de Guelatao en una pequeña embarcación.

Una tarde los pequeños se vieron en medio de una ventisca que ladeo el bote. Sus amigos huyeron nadando por el río mientras que Juárez “soportó la tormenta toda la noche en su frágil embarcación”, llegando al día siguiente sano y salvo lo que daría nacimiento a la frase entre los pobladores, aunque tampoco se sabe si esta versión es la definitiva a pesar del renombre del escritor.

Juárez fue inflexible ante la decisión de fusilar a Maximiliano, lo que despertó críticas a su persona (Fotos: INAH)

Benito Juárez, también conocido como el Benemérito de las Américas, es uno de los personajes más relevantes en la historia de México aunque también controvertido por el Tratado McLane-Ocampo. Oriundo del estado de Oaxaca, fue presidente de la República Mexicana de 1858 a 1872. Sus periodos se vieron interrumpidos en distintas ocasiones pues al ascender al poder, Félix María Zuloaga proclama el Plan de Tacubaya con el que desconoce su gobierno.

Esto dio inicio a la Guerra de Reforma que tuvo sus antecedentes con la proclamación de la Constitución de 1857 y la Ley Juárez que quitaban los privilegios a la Iglesia y los separaba del poder estatal. Después en 1861, tras recuperar la presidencia, inicia la Segunda Intervención Francesa que lo hizo huir del país hasta su regreso en 1867 tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

Murió en 1872 antes de poder reelegirse. Actualmente es utilizado junto con Francisco Madero, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo y María Morelos y Pavón como la imagen institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

