“Me hace lo que el viento a Juárez”: la frase utilizada por Yalitza Aparicio que sorprendió a Sebastián Yatra

Los famosos coincidieron en una charla transmitida por Facebook

La actriz Yalitza Aparicio y el cantante Sebastián Yatra tuvieron un encuentro virtual muy especial para celebrar la Independencia de México y en el que tuvieron la oportunidad de enaltecer varios aspectos de la cultura nacional, así como hablar de dos frases que llamaron la atención del artista colombiano.

Ambos famosos coincidieron a través de redes sociales para compartir unas palabras de aliento en medio de la pandemia por coronavirus y hablar de lo representativo que es México en toda Latinoamérica.

Yalitza resaltó la efusividad con la que siempre reacciona la sociedad mexicana: “En México todos somos así, nos encanta repartir abrazos”.

El intérprete de No bailes sola comentó que a él no le incomoda el cariño que recibe de sus fanáticos mexicanos y celebró el entusiasmo con el que se manejan los pobladores.

La frase utilizada por Yalitza Aparicio que sorprendió a Sebastián Yatra

“Les agradezco que me hagan sentir parte, porque yo no me siento como un extranjero cuando estoy allá”, agradeció Sebastián Yatra sobre el recibimiento que siempre obtiene en nuestro país.

Durante la charla, Yalitza Aparicio tuvo la oportunidad de enseñarle dos frases “muy mexicanas” a su interlocutor, quien quedó sorprendido por su uso y aseguró que las emplearía a partir de ahora.

“Hay una frase que se ocupa mucho y me recuerda mucho a ti: ‘El que es perico donde quiera es verde’”, mencionó la artista mexicana.

Aparicio explicó a Yatra que esta expresión es usada para asegurar que las cualidades de una persona pueden brillar en cualquier lugar. “Cuando eres bueno para hacer algo, no necesariamente tienes que estar en ese lugar para seguir creciendo o hacerlo bien. En cualquier lugar al que vayas lo harás bien”, mencionó durante la transmisión.

La protagonista de Roma también mencionó la frase: “Me hace lo que el viento a Juárez”, utilizada para señalar que no nos importan ciertos tipos de comentario y que hacen referencia a uno de los ex presidentes de México, Benito Juárez.

Ambos famosos coincidieron a través de redes sociales para compartir unas palabras de aliento en medio de la pandemia por coronavirus (Foto: Facebook de Yalitza Aparicio)

Esta expresión desató la emoción en Sebastián Yatra: “A Juárez el viento no le hace nada, esa la voy a empezar a usar. Eso en Colombia sería ‘Me importa un cu...’”.

El artista colombiano señaló que para aplicar esta frase se debe tener madurez e inteligencia emocional, con lo que se lograría lo que el “viento a Juárez”.

“Lo importante es tener aquí (en el corazón) y en tu conciencia la tranquilidad de que estás dando lo mejor de ti, ni más ni menos, y si ya estás dando lo mejor de ti qué más da. Ahí es donde tienes que estar feliz y tranquilo. Obviamente uno va corrigiendo y aprendiendo cosas en el camino. A veces nos equivocamos y es importante aceptarlas y abrazarlas, porque al final esas son las que nos van forjando para ser las personas que queremos ser”, comentó Sebastián Yatra.

Yalitza le recomendó utilizar esta última frase para enfrentar las críticas por su música o sus colaboraciones, como la intensa polémica que hace unos meses protagonizó por un supuesto romance con la también cantante mexicana, Danna Paola.

Ambos personajes coincidieron en la espectacularidad que tiene México, y la presencia de este país en toda Latinoamérica.

Sebastián Yatra protagonizó hace unas semanas una polémica por un supuesto romance con la también cantante mexicana, Danna Paola.

Los rumores sobre una relación entre Yatra y la protagonista de Élite surgieron por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron desde el primer momento, muy a pesar de que él aún mantenía un noviazgo con la famosa argentina.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se encargó de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

Tras varios meses del escándalo y el estreno de No bailes sola, la tan sonada colaboración, fue la misma Danna Paola quien, contundente, quiso frenar los ataques en su contra, explicar que actualmente sale con alguien y romper el silencio sobre Tini Stoessel.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas (...) Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, comentó hace unas semanas en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Yalitza Aparicio y Sebastián Yatra festejarán juntos las fiestas patrias

Yalitza Aparicio compartió quiénes son las cinco mujeres que la inspiraron para desarrollarse

“Ese beso no se dio”: Lele Pons negó un romance con Sebastián Yatra